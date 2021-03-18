AB'den "Türkiye" kararı!

HDP hakkında kapatılma davası açılması ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi gündemde değilken Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde iyileşme başlamıştı. Bu iyileşmelerden biri de, HDP gündemi dışında Avrupa Birliği tarafından alınan bir karar oldu.

Reuters’ın geçtiği son dakika habere göre AB'den dört diplomat, TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)'daki üst düzey yöneticilerin kara listeye alınması planının askıya aldığı bilgisini verdi. Reuters'a beyanat veren Avrupa Birliği diplomatı, "Türk şirket yöneticilerin kara listeye alınması konusunda yürütülen çalışmalar durduruldu. Artık ekonomik yaptırımlardan bahsetmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yaptırımlar başarılı olmadı" itirafı!

Gelişmeye ilişkin Reuters'a bilgi veren bir diğer AB'li diplomat da, yaptırım çalışmasının hiçbir zaman gerçek anlamda başarılı olmadığı itirafında bulundu. Üçüncü bir diplomat ise "öncelikli yolun diplomasi olduğu" vurgusunu yaptı.

Aralık ayında AB ülkelerinin liderleri, isim zikretmemekle birlikte, Türkiye'nin doğal gaz için Doğu Akdeniz'de yürüttüğü "izinsiz sondaj faaliyetleri" gerekçesiyle bazı isimlerin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağının uygulanmasını tavsiye etmişti.

Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun görüşmeleri etkili oldu

Reuters'a konuşan her üç diplomat, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı çevrimiçi görüşmesinin ve Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerin, "Türk diplomasisinde değişimi işaret ettiğini" bildirdi.

Bir başka etki ise Biden'ın çağrısı!

Reuters'a konuşan başka Amerikalı ve Avrupalı yetkililer, Avrupa Birliğinin bu kararında hem Türkiye'nin daha yapıcı bir dili tercih etmesinin hem Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmak istemesinin hem de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'e yaptığı çağrının etkili olduğunu vurguladılar.

Avrupa Birliği yönetimi, Erdoğan ile görüşecek!

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB (Avrupa Birliği) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 19 Mart 2021 Cuma günü (yarın) video konferans üzerinden görüşme yapacağı bilgisi verildi.

Bilgiyi günlük basın toplantısında açıklayan AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, görüşmenin öğleden sonra gerçekleşeceğini kaydetti.

Eric Mamer görüşmede, önümüzdeki hafta tertiplenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden önce Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerindeki gelinen noktanın masaya yatırılacağını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ise 25 Mart 2021 ve 26 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.