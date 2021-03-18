AB'den HDP ve Gergerlioğlu açıklaması!

Avrupa Birliğinden, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması ile HDP'li Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda açıklama yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Verhalyi'nin imzasını taşıyan ortak açıklamada, Avrupa Birliğinin, Türkiye'nin bu iki kararından derin kaygı duyduğunun altını çizdi.

"Türkiye'nin reform taahhütlerinin inanırlılığı darbe alır"

HDP'nin kapatılması durumunda milyonlarca seçmenin "seçme hakkının" ihlal edeceği iddia edilen açıklamada şöyle denildi:

"HDP'nin kapatılması davası ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, Türkiye'de temel hak ve özgürlük alanında geriye gidiş ile ilgili Avrupa Birliğinin kaygılarını yükseltmekte ve Türkiye makamlarının reformlarla ilgili taahhütlerinin inanılırlığına darbe vuracaktır."

Josep Borrell ile Oliver Verhalyi'nin ortak açıklamasında, Avrupa Birliğine aday ülke konumundaki Avrupa Konseyi üyesi Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmesi gerektiğini ve demokrasiye saygı göstermesi gerektiği kaydedildi.