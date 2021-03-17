AB'den flaş aşı pasaportu kararı!

Avrupa Birliği Komisyonu'nun, aşı pasaportu uygulamasına yönelik teklifini bugün Avrupa Meclisi'ne sunduğu öğrenildi. Söz konusu aşı pasaportunun "dijital yeşil sertifika" şeklinde nitelendirildiği bildirildi. Aşı pasaportu ile AB (Avrupa Birliği) vatandaşlarının yaz aylarında ücretsiz bir şekilde seyahat etmelerine müsaade edilmesi ve turizm sektörüne destek verilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu, AB (Avrupa Birliği) vatandaşlarının birlik ülkeleri arasında uçuş yapabilmelerine ya da farklı bir ulaşım aracıyla geçiş yapabilmelerine imkân tanınması için kişilerin koronavirüse yakalanıp yakalanmadıklarına dair bilgiler ile test ve aşı bilgilerine yer verilecek olan bir aşı pasaportu teklifinde bulundu.

"Haziran ayında onay verilebilir"

Avrupa Parlamentosu ile birliğe mensup olan ülkelerin söz konusu uygulamaya onay vermesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu, aşı pasaportu uygulamasının Haziran ayında onaylanabileceğini ifade etti.

Hangi ülkeler aşı pasaportunu istemiyor?

Yaz turizminden önemli bir gelir elde eden Portekiz, Yunanistan ve İspanya aşı pasaportu uygulamasına destek veriyor. Danimarka, İsveç, Almanya ve Belçika ise aşı pasaportu uygulamasını istemiyor. Söz konusu ülkeler, koronavirüs aşısını kabul etmeyen ya da yaptırmayan insanlara yönelik ayrımcı bir tutum sergilenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

AB (Avrupa Birliği) liderleri, aşı pasaportuna sahip olan kişilerin hangi haklara sahip olacağını değerlendirecek. Aşı tedariki konusunda karşılaşılan problemler nedeniyle aşılama programlarında yavaşlık yaşanması, liderlerin detaylı bir şekilde görüşmede bulunmasını gerektiriyor.

"Merkezi bir veri tabanı olmayacak"

AB (Avrupa Birliği) yetkilisi Ylva Johansson, aşı pasaportlarına ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında bulundurulmayacağını ifade etti. Johansson, aşı pasaportuna sahip olan kişinin ismi, aşı yaptırdığı tarih, hangi aşıyı yaptırdığı ve koronavirüs testinin sonucu gibi bilgilerin temin edilmesi, gizlenmesi ve kişi dokunulmazlığından üye devletlerin sorumlu olacağını söyledi.

Rus ve Çin aşısına değindi

Bütün AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin aşı pasaportu uygulamasına onay vermesinin beklendiğini aktaran Johansson, fakat henüz tanımlanmamış Sputnik V ve CoronaVac aşılarını yaptıran kişilere geçiş izni verilip verilmeyeceğine dair kararın devletlerin kendisi tarafından verileceğini kaydetti.

"Derhal onaylanmalı"

Avrupa Parlamentosu'ndan Weber, Avrupa ülkelerinde aşılama oranlarının arttığını belirterek, vatandaşların böylece yeniden seyahat hakkına sahip olabileceğini söyledi. Bunun için aşı pasaportu uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Weber, tartışma aşamasında yeterince vakit kaybedildiğini, bu nedenle söz konusu uygulamaya acilen onay verilmesi gerektiğini ekledi.

QR kodu olacak

Aşı pasaportunun QR kodundan ya da söz konusu kodun basılı versiyonundan meydana geleceği öğrenildi.