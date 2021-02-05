AB: Aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşayacağımızı halka söylememiz gerekirdi!

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri, koronavirüs aşısının tedariki konusunda son dönemde ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Konuya ilişkin açıklamada bulunan AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, koronavirüs aşılarının üretimine ve dağıtımına ilişkin yaşanabilecek sıkıntıları ciddiye almadıklarını belirtti. Von der Leyen, aşılama sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesini önleyecek sıkıntıların sürebileceğini aktardı.

"Acı bir biçimde anladık"

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde yayın gerçekleştiren basın kuruluşlarına röportaj veren Von der Leyen, aşılama programının başlamasının, koronavirüs aşılarının sıkıntısız bir biçimde tedarik edilmesi manasını taşıdığını söyledi. Von der Leyen, ciddiye almadıkları bu durumun yaşanabileceğini acı bir biçimde anladıklarını kaydetti.

"Toplu üretimdeki sorunlara daha fazla odaklanmamız gerekirdi"

İlk başta daha fazla koronavirüs aşısının üretilmesine yoğunlaştıklarını ifade eden Von der Leyen, toplu üretimde yaşanan sorunlara daha çok odaklanmaları gerektiğini, bunu geç de olsa fark ettiklerini söyledi.

"Önümüzdeki dönemde de devam edecek"

Von der Leyen, koronavirüs aşılarının üretiminde meydana gelen düzensizliklerin ilerleyen dönemde de devam edebileceğini belirterek, ilaç şirketlerinin hammadde ile farklı bileşenlerde kıtlık sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

"Halka anlatmamız gerekirdi"

AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde önce problemlerin değerlendirilmesi sonra da insanların beklentilerinin buna göre oluşturulması gerektiğini belirten Von der Leyen, aşı tedariki sürecinin yavaş bir şekilde de olsa ilerlediğini ancak bu konuda sıkıntı ve gecikme yaşanabileceğini daha önceden halka söylemiş olmaları gerektiğini aktardı.

Von der Leyen, AB'nin (Avrupa Birliği) aşılama sürecinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve İngiltere gibi ülkelerin gerisinde kaldığına yönelik eleştirilere değinerek, İngilizlerin çok daha hızlı karar alabilmeye yönelik bir avantaja sahip olduğunu ifade etti. AB'yi (Avrupa Birliği) "tankere" benzeten Von der Leyen, yalnız başına olan İngiltere'yi ise "sürat teknesi" olarak nitelendirdi.

"27 ülkenin de sözleşmeye onay vermesi gerekiyor"

Von der Leyen, bir ilaç şirketi ile sözleşmeyi neticelendirmeden önce AB (Avrupa Birliği) üyesi olan 27 ülkenin ilk önce beş gün içerisinde sözleşmeye onay verip vermediklerini belirtmelerinin gerektiğini ve bu nedenle sürecin çok yavaşladığını belirterek, karar alma sürecine hız kazandırmak için ülkelere sık sık baskı uygulanmasının şart olduğunu söyledi.

"Yaklaşımımız uygun"

Her şeye rağmen yaklaşımlarının uygun olduğuna inandığını belirten Von der Leyen, bir ülkenin ya da bazı ülkelerin koronavirüs aşısı alması ve diğerlerinin alamaması durumunda AB'nin (Avrupa Birliği) geleceği açısından büyük bir sıkıntı yaşanabileceğini dile getirdi.

Tedarikte kesinti gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı

AB'de (Avrupa Birliği) aşılamaların yavaş bir şekilde yapılmasına tedarikte görülen problemlerin yol açtığı ifade ediliyor. Birliğin koronavirüs aşısı için anlaşma sağladığı AstraZeneca şirketi ile Pfizer şirketi aşı tedarikinde kesinti gerçekleştireceklerini duyurmuşlardı. Pfizer şirketinin aşı tedarikinde normal sürece döndüğü ifade edilmiş ancak AstraZeneca yüzde 60 oranında kesinti gerçekleştireceğini bildirmişti.

Hedefe ulaşmaları zor

AB (Avrupa Birliği) yönetimi, yetişkinlerin yüzde 70'ine yaz aylarına kadar koronavirüs aşısı uygulamayı hedefliyor. Fakat söz konusu hedefe ulaşması oldukça zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Yüzde 70 hedefine hala sahip olduklarına dikkat çeken Von der Leyen, birliğin 2021 senesinin ilk Ocak-Mart döneminde 100 milyon doz aşıyı tedarik edebileceğini ve söz konusu miktarın daha sonraki süreçte artabileceğini ifade etti.