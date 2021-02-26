AB, aşı sertifikası konusunda Apple ve Google'dan çekiniyor!

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB (Avrupa Birliği) Konseyi Başkanı Michel ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, aşı sertifikası konusunun ayrıntılı bir şekilde görüşüldüğünü ifade etti. Von der Leyen, aşı sertifikasının hangi amaçla kullanılacağına her ülke tarafından ayrı karar verilebileceğini dile getirdi.

"Hangi aşının yapıldığına yer verilecek"

Koronavirüsün bulaşıcılığının hangi oranda önlendiği ve ne kadar etkili olduğu gibi verilere gereksinim duyulduğunu aktaran Von der Leyen, İsrail dâhil olmak üzere bazı ülkelerden olumlu sonuçlar geldiğini söyledi. Von der Leyen, aşı sertifikasında IBAN gibi bir kod kullanılacağını kaydederek, bu sertifikada hangi aşının uygulandığı ve nerede uygulandığı gibi önemli bilgilerin yer alacağını ifade etti. Aşı sertifikasının AB (Avrupa Birliği) ülkeleri tarafından hem sınır hem de sağlık sistemlerine entegre edilmesini öneren Von der Leyen, aşı sertifikasına yönelik çalışmaların en az 3 ay boyunca devam edeceğini, bu nedenle beklentilerin çok fazla olmadığını söyledi.

"Antikor bilgilerine de yer verilecek"

Von der Leyen, aşı sertifikasında negatif test sonucu ve koronavirüs geçirilmesinin ardından oluşan antikora dair bilgilere de yer verileceğini kaydederek, AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin sınır ve sağlık sistemlerine entegre konusunda hızlı hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.

Aşı sertifikasında Avrupa çözümünün kullanılmasını öneren Von der Leyen, aksi bir durumda Apple ile Google tarafından boşluğun doldurulacağını belirtti. Von der Leyen, Apple ile Google tarafından DSÖ'ye (Dünya Sağlık Örgütü) farklı çözümler önerildiğini hatırlattı.

"Aşı sertifikasına sahip kişilerin neler yapacağı önemli"

Aşı sertifikası için teknik çalışmalar yürütüleceğini aktaran Von der Leyen, söz konusu sertifikada bulunacak bilgilere ilişkin anlaşma sağladıklarını, burada asıl önemli olan şeyin aşı sertifikasına sahip insanların neler yapabileceği olduğunu dile getirdi. Von der Leyen, aşı sertifikasına sahip olmayan kişilere, negatif test sonucu ya da hızlı antijen testiyle aşı sertifikasına sahip olan kişilerle aynı hakların verilmesinin bir seçenek yarattığını söyledi.

"29 milyon aşı uygulandı"

AB (Avrupa Birliği) ülkelerine şimdiye dek 51 milyon doz aşı verildiğini aktaran Von der Leyen, 29 milyon aşının yapıldığını aktardı. Von der Leyen, bunun yetişkinlerin yüzde 8'ine tekabül ettiğini dile getirdi. Von der Leyen, firmaların aşı lisanslarını gönüllü bir şekilde paylaşabileceklerini ekledi.