A101'e Ucuz Tablet Geliyor! 18 Mart İndirimli Ürünler Kataloğunda Teknolojik Ürünler

Salgın dönemiyle birlikte her yaştan herkesin tercih ettiği şey şüphesiz elektronik aletler oldu. Özellikle gençler ve okul yaşındaki çocuklar evden eğitime başlayınca her eve bir hatta iki tablet gerekti. Tabletlere olan bu talep artınca fiyatlarda arttı. Dev market zinciri de vatandaşların talebini boşa çıkarmadı. Her hafta olduğu gibi bu haftada onlarca indirimli ürünü satışa sunan market yeni tabletler de getirdi!

18 MARTTAN İTİBAREN RAFLARDA

A 101 yeni katalog ürünleri 18 Mart 2021 itibaren raflardaki yerini alacak. Peki akıllı tablet dışında dev zincir market hangi ürünleri bu hafta halka sunuyor? hepsi detaylarla haberimizde.

A101 ALDIN ALDIN DOLU TEKNOLOJİK ÜRÜN GELDİ

Bu haftanın en dikkat çekici ürünü ise uzaktan eğitimde çocuklarımızın ellerinden alamadığımız tabletler oldu. Lenovo’dan Snapdragon 429 işlemcili oldukça başarılı 32GB 2 yıl garantili tablet olukça uygun fiyatlara geliyor! 2 yıl garantili M10 tablet bu hafta sadece 1099 TL satışa sunulacak.

Bu hafta elektronik anlamda bir sürü kampanya ile gelen A101 kataloğundan beyaz eşyadan televizyona kadar her şey var! Youtube, Netflix gibi tüm içerik platformlarını destekleyen, Wifi özelliği bulunan ve ücretsiz montajla sunulan Toshiba 50″ UltraHD Smart Led TV satışa 3999 TL ile sunulacak. Aynı zamanda televizyon 3 yıl da garanti kapsamında sunuluyor.

Akıllı saat arayanlar içinde yeni bir fırsat var. Metal gövdesi ve 2 yıl garanti belgesi ile satışa sunulan Haylou Solar LS05 Akıllı Saat 199 TL.

Uzaktan eğitime katılan öğrencilerimiz için bilgisayar kamerası da yine bu hafta gelecek. PiranhaFullHD PC Kamera 89,95 TL ile satışta. Yine her akıllı telefonun tamamlayıcısı olan powerbank 74,95TL ile satılacak. Xioami marka powerbank10000 mAh gücünde.

Nostalji sevenler için 2 yıl garantili nostaljik pikap 249 TL ile raflarda yerini alacak. Diğer bir teknolojik ürünse bu hafta sunulacak 2 yıl garantili Piranha Bluetooth Hoparlör fiyatıda 75 TL.

1499 TL İLE AKILLI TELEFON FIRSATI!

Bu haftanın en dikkat çekici ürünlerinden biri de Reeder MaxLite cep telefonu. Akıllı telefonların cep yakan fiyatlara geldiği bu dönem dev market zinciri bu haftada indirimli ve oldukça uygun fiyata akıllı telefon getirdi!

2 yıl garantili, 32 Gb hafızaya sahip, parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma özelliği olan Reeder P13 Blue MaxLite Cep Telefonu bu hafta 1499 TL ile satışa çıkacak.

EVİNİZİ BU HAFTA A101 İLE RENKLENDİRİN

1899 TL ile satışa çıkan SEG bulaşık makinesi, 6 programlı, ön yıkama ve zaman erteleme özelliklerine de sahip. 2 yıl garantili sunulan makineyi ücretsiz teslimat ve kurulum ile alabilirsiniz.

Bana bulaşık makinesi değil derin dondurucu lazım derseniz 2 yıl garantili Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu tam size göre! 899 TL ile satışa çıkan dondurucu elektrik kesilse de 13 saate kadar sıcaklık kaybı yaşamıyor.

Bu hafta A101 aynı zaman iki süpürge de geliyor! Yeni nesil robot süpürgelerden iRobotRoomba 606 Robot Süpürge 2 yıl garantili ve sadece 1599 TL ile satışta. Kir sensörlü olan, halı ve sert zeminde etkili temizlik yapabilen robot süpürge aynı zamanda merdivenlere ve evdeki diğer engellere de uyumlu çalışmakta. Aynı zamanda bu hafta gelen diğer süpürge modeli de elektrikli Cyclone süpürge. Yüksek emiş ve 3 yıl garantisi belgesi olan süpürge 399 TL.

2 yıl garanti belgeli Kiwi marka buharlı kırışıklık giderici ütü ise 329 TL. 45 saniye de kullanıma hazır olan ütüde vakit kaybetmenize gerek yok.

Aynı zaman da bu hafta Kiwi marka el blenderi 79, Kiwi marka çay makinesi 159, Kiwi marka 6 fincan kapasiteli Türk Kahve makinesi 79 TL.

A101 ALDIN ALDIN 18 MART TÜM ÜRÜNLER RESMİ KATALOG

A 101 18 Mart diğer aktüel ürünler ise şu şekilde;