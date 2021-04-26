A101, BİM, ŞOK, Migros Zincir Marketler Çalışma Saatleri Değişti!

17 günlük kapanma öncesi, Peki, tam kapanmada marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak ve kaça kadar açık olacak? A101, BİM, ŞOK, Migros kaçta açılacak?

Yaşanılan gelişmelerin ardından, bakkalların ve marketlerin açılma kapanma saatleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A101, ŞOK, BİM, Migros gibi zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Tam kapanmada marketler saat kaçta açılacak?

17 Günlük Tam Kapanma

29 Nisan 2021, saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma modeline geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yemek Sektörü

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe ise paket servise devam edilecek. Zincir marketler ise bu süreç boyunca pazar günleri kapalı olacak, pazar günü hariç diğer günler belirlenen saatlerde hizmete devam edilecek.

Tam kapanma sürecinde market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile paylaşılacak.

Tam Kapanma Kararı Öncesi Marketler Nasıl Çalışıyordu?

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için bütün işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri çalışma saatleri olarak belirlenirken, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günlerinde ise market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edebilecek.

Bu süreç boyunca ise zincir marketler ise saat sabah 10.00'da açılacak. BİM, A101, ŞOK, Migros ve Carrefour gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ise hafta içi saat sabah 10:00 ile 18:00 arası olurken hafta sonu ise sabah 10.00 ile 17.00 olarak belirlendi. Bakkallar 07:00'den faaliyetlerine devam edebilecek.

Bim Çalışma Saatleri

BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 Çalışma Saatleri

A101 hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Migros Çalışma Saatleri

Migros hafta için 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Şok Çalışma Saatleri

ŞOK hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.