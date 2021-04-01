A101, BİM, ŞOK, Migros Ramazan Kolisi Kampanyalarını Açıkladı! 2021 Ramazan Kolisi Fiyatları ve İçerikleri

2021 yılında 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı, 13 Mayıs’ta kutlanacak olan Ramazan Bayramı ile sona erecek. Müslüman vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayında, özellikle bu sene yardımlaşmanın önemi daha da artacak. Çok sayıda vatandaşın işsiz kaldığı bu dönemde, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar ve uygun fiyatlarla temel gıda ürünlerini satın almak isteyen vatandaşlar için erzak paketleri oluşturulmaya başlandı.

Marketler, pek çok kurum ve kuruluşun ücretsiz olarak dağıtacağı Ramazan kolilerinden yararlanamayan veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi hediye etmek isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı Ramazan paketlerini duyurdu. Oldukça zengin içeriğe sahip olmasına rağmen çok uygun fiyatlarla satılan bu paketler Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte satışa sunuldu. Marketlerin sattığı Ramazan kolilerinin içeriği ve fiyatları çeşitlilik gösterdi.

Ramazan kolilerini zincir marketlerden almak isteyen vatandaşlar “BİM, ŞOK, A101 ve Migros Ramazan kolisi erzak paketi ne kadar?” sorusunun yanı sıra söz konusu marketlerin sunduğu Ramazan kolisi içeriklerini de araştırmaya başladı. Biz de sizler için, vatandaşların en çok alışveriş yaptığı BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin Ramazan kolisi fiyatlarına ve paket içeriğine haberimizde yer verdik.

BİM RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2021

Haftalık olarak getirdiği uygun fiyatlı aktüel ürünlerin yanı sıra uygun fiyatlı Ramazan kolisi seçeneği ile de vatandaşların gönlünü çalmayı başarmış olan BİM’in 2021 yılında Ramazan ayında satışa sunacağı Ramazan paketinin içeriği ve fiyatı açıklandı. Vatandaşların merak ettiği “Bim Ramazan Kolisi satışa çıktı mı, içinde ne var, fiyatı ne kadar 2021?” soruları da yanıt buldu.Paylaşılan bilgilere göre, BİM 2021 yılı için hazırladığı Ramazan erzak kolilerini 75,65 liradan satışa sunacak.

BİM RAMAZAN KOLİSİ İÇERİĞİ 2021

BİM tarafından hazırlanan Ramazan paketinin içinde bulunan gıda ürünleri son derece doyurucudur ve bol ürün seçeneği sunmaktadır. Erzak paketinin içinde yer alacak olan ürünler şunlardır;

-2 Adet Makarna

-Ayçiçek Yağı 1 LT

-Berk Filiz Çay Yarım kg

-Efsane Un 1kg

-Fasulye 1 kg

-Hürrem Marka Hazır Çorba 2 paket

-İlkgün Marka Reçel

-Küp Şeker

-Sayley Marka Fındık Kreması

-Tuz

-Yarım Kilo İnci Marka Zeytin

-Yurdum Marka Salça

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL 2021

ŞOK Market, Ramazan ayına özel pek çok ürünün yer alacağı özel kataloğunu kamuoyu ile paylaştı. Hem ihtiyaç sahiplerine hediye edilebilecek hem de sevdiklerinize hediye edebileceğiniz erzak kolisinde nelerin yer alacağı ve fiyatı da belli oldu.

2021 ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ İÇİNDEKİLER NELER?

ŞOK Market’in bu yıl 69,95 liradan satışa çıkaracağı Ramazan paketinin içinde bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacak un, bulgur, pirinç, çorba, makarna gibi uygun fiyatı ürünler yer alıyor. Bunların yanı sıra içecekler ve tatlılar da bulunuyor.

-Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr

-Deren Filiz Çay 500 Gr

-Evin Ayçiçek Yağı 1 Lt

-Piyale Un 1 Kg

-Piyale Kakaolu Puding 150 Gr

-Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr

-Piyale Burgu Makarna 500 Gr

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1 Kg

-Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1 Kg

-Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1 Kg

-Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr

-AltınküpKüp Şeker 1 Kg

-MarmarabirlikSiyah Zeytin 400 Gr

2021 A101 RAMAZAN KOLİSİNDE NE VAR, NE KADAR?

Diğer marketlere kıyasla daha uygun fiyatlarla ürünler sunan A101’in 2021 yılı için hazırladığı erzak kolilerinin içeriği ve fiyatı son günlerde arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Siz de,temel gıda ürünlerinin tek bir paket içinde avantajlı fiyatlarla satışa çıkarılacağı A101 Ramazan kolisini sevdiklerinize ya da ihtiyaç sahibi vatandaşlara verebilir veya kendiniz kullanabilirsiniz.

2021 A101 RAMAZAN KOLİSİ SATIŞI BAŞLADI MI?

A101, henüz 2021 yılında satışa sunacağı Ramazan kolisinin içeriğini ve fiyatını kamuoyuna duyurmadı. Paketin detaylarının önümüzdeki günlerde güncellenmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ramazan kolisi almayı planlayan vatandaşlarımıza rehber olması için geçen yıl A101’in Ramazan kolisinde yer alan ürünlere haberimizde yer verdik. İşte 2020 yılında A101 tarafından vatandaşlara sunulan 119,5 liralık Ramazan kolisinin içinde bulunan ürünler…

-Yöremce Koçbaşı Nohut 1000 G

-VeraAyçiçek Yağı 1 L

-OvadanOsmancık Pirinç 2500 G

-Yöremce Kırmızı Mercimek 1000 G

-Yöremce Pilavlık Bulgur 1000 G

-Karadem FilizÇay 500 G

-Petek KüpŞeker 1000 G

-DoğuşDomatesSalçası830 G

-BendoMakarna İnce Uzun 500 G (2 tane)

-Ustasından MercimekÇorbası 72 G

-Zeo Yeşil Çizik Zeytin S-Xs 400 G

2021 MİGROS RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR, İÇİNDEKİLER NE?

Ramazan ayına günler kala ramazan kolisi kampanyalarını açıklayan zincir marketlerden birisi de Migros oldu. Vatandaşlar bir süredir “Migros Ramazan kolisi 2021 ne kadar, içinde ne var?” gibi soruların yanıtlarını arıyordu. Nihayet, Migros’un farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunacağı Ramazan paketlerinin detayları belli oldu.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ 2021 FİYATLARI

Migros, 2021 yılında Ramazan ayında müşterilerin kullanımına sunmak için 3 farklı Ramazan kolisi hazırladı. Her bütçeye hitap eden bu koliler oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Migros Ramazan Bereket Paketi

Migros’un vatandaşlara sunduğu Ramazan kolilerinden ilki ve en uygun fiyatlısı olan Bereket Paketi’nde temel gıda ürünleri yer alıyor. Paketin fiyatı ise 59,90 lira olarak açıklandı.

-Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

-Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

-Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

-Mutlu Burgu Makarna 500 G

-Torku Küp Şeker 750 G

-Eriş Un 1 Kg

-Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

-Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

-Knorr Tavuk Bulyon 60 G

-Doğuş Rize Çay 500 G

-Tat Domates Salçası 830 G

-Coca-Cola Şekersiz 1 L

-Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Migros Ramazan Lezzet Paketi

Migros tarafından Ramazan ayı için hazırlanan Lezzet Paketi’nin içerisinde bolca ürün bulunuyor. Paketin fiyatı ise 99,90 lira olarak belirlendi

-Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

-Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

-Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

-Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

-Mutlu Burgu Makarna 500 G

-Torku Küp Şeker 750 G

-Eriş Un 1 Kg

-Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

-Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

-Knorr Tavuk Bulyon 60 G

-Doğuş Rize Çay 500 G

-Tat Domates Salçası 830 G

-Coca-Cola Şekersiz 1 L

-Fruko Pet 1 L

-Fanta Portakal 1 L

-Kenton Çikolatalı Puding 100 G

-Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

-Yayla Haşlanmış Nohut 700 G

-Penguen Çilek Reçeli 380 G

-İstanbul Türk Kahvesi 100 G

-Mutlu İrmik 500 G

-Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G

Migros Ramazan Ziyafet Paketi

Migros’un Ramazan ayında vatandaşlar için hazırladığı son paket olan Ziyafet Paketi’nin fiyatı 134,90 liradır. İçinde bulunan ürünler ise şu şekilde sıralanmaktadır;

-Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg

-Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg

-Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg

-Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg

-Orkide Ayçiçek Yağı 1 L

-Mutlu Burgu Makarna 500 G

-Torku Toz Şeker 1 Kg

-Torku Küp Şeker 750 G

-Eriş Un 1 Kg

-Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G

-Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G

-Knorr Tavuk Bulyon 60 G

-Doğuş Rize Çay 500 G

-Tat Domates Salçası 830 G

-Coca-Cola Şekersiz 1 L

-Fruko Pet 1 L

-Fanta Portakal 1 L

-Kenton Çikolatalı Puding 100 G

-Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G

-Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G

-Penguen Çilek Reçeli 380 G

-İstanbul Türk Kahvesi 100

-Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G

-Mutlu İrmik 500 G

-Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G

-Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G

-Mutlu Yüksük Makarna 500 G

-Mutlu Spagetti Makarna 500 G

-Arifoğlu Pul Biber 70 G

-Arifoğlu Nane 25 G

-Arifoğlu Kekik 25 G