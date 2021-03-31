A101, BİM, ŞOK, Migros Marketlerde Bu Ürünler Artık Satılamayacak! Marketlerin Çalışma Saatleri De Değişecek

Türkiye'de bulunan pek çok market zinciri, ülkenin 4 bir yanında bulunan binlerce şubesinde hem market ürünlerini hem de çeşitli ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. A101, BİM, Migros, Carrefoursa, ŞOK gibi marketler vatandaşın en çok tercih ettiği marketler arasında yer alıyor. Müşterilere, küçük esnaflardan daha uygun fiyatlarla ürünler sunan zincir marketlere genellikle her hafta “Aktüel Ürünler” adı altında teknolojik aletler, mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve giyim ürünleri gibi çok sayıda ürün kısıtlı süreliğine piyasaya kıyasla çok uygun fiyata satılıyor. Avantajlı bir şekilde alışveriş yapmak isteyen müşteriler de küçük esnaftan alışveriş yapmak yerine zincir marketlerden alışveriş yapıyor.

A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa gibi zincir marketlerin kapatılacağı konusu geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Vatandaş tepki gösterince kapatılmadı fakat yine de vatandaşı üzecek kararlar alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından atılan flaş adım A101, Bim, Şok, Migros ve Carrefoursa gibi zincir marketleri ve AVM'de yer alan marketleri büyük bir tehlikeye atacak. Alınan kararlar da vatandaşı çok kızdıracak.

Söz konusu marketlerle ilgili yeni bir karar alınma aşamasına gelindiği öğrenildi. Bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimi korumak isteyen Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerle ilgili yönetmelik hazırlamaya başladı. Ticaret Bakanlığı’nın AVM ve zincir marketleri ilgilendiren taslağında, satılacak ürünler ve açılış kapanış saatleri ile ilgili düzenlemeler bulunuyor. Bu bağlamda, söz konusu marketlerde artık bazı ürünler satılamayacak ve mağazaların açılış saatleri değiştirilecek.

O ÜRÜNLER ARTIK SATILAMAYACAK

Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesi ile birlikte; elektronik ortam ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, geri kalan zincir gıda marketler artık vatandaşların en çok satın aldığı ürünlerin satışını gerçekleştiremeyecek. A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros gibi zincir marketlerin sigara, elektronik eşya, cep telefonu/televizyon/bilgisayar, mobilya, beyaz eşya gibi ürünleri satması yasak olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı taslak kapsamında yasaklanacak ürünler şunlardır;

Sigara Mobilya Tütün mamülleri Elektronik eşya Beyaz Eşya Cep Telefonu Bilgisayar Televizyon

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için yapılan bir dizi değişikliklerden biri de mağazaların çalışma saatleri ile ilgili oldu. Alınan karar kapsamında A101, Bim, Şok, Carrefoursa ve Migros gibi zincir marketler hafta sonu saat 11:00’den önce açılamayacak. Market zincirleri kapalı olduğu için vatandaşlar küçük esnaftan alışveriş yapacak ve böylece küçük esnaf desteklenmiş olacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Koronavirüs risk haritasına bağlı olarak değişen sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanma biçimine göre Cumartesi ve Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Söz konusu zaman diliminde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla veya online olarak eve teslim siparişler olabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM; düşük, orta ve yüksek risk grubunda olan illerde hafta içi ve Cumartesi saat 07.00-20.00 arası çalışacak. Çok yüksek riskli illerde ise Cumartesi günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde bulunan BİM’ler saat 10.00- 17.00 arası çalışacak. Düşük ve orta risk grubundaolan iller ise Pazar günü 07.00-20.00 arası çalışacak.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda olan illerde A101’ler hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası hizmet verecek. Çok yüksek riskli illerde ise Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışacak.

Sokağa çıkma yasağı bulunan yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde, A101 zincir marketleri Pazar günü saat 10.00- 17.00 arası açık olacak.Düşük ve orta risk grubunda olan illerdeki A101’ler ise Pazar günü 07.00-20.00 arası çalışacak.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Marketler; düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde hafta içi ve Cumartesi saat 07.00-20.00 arasında hizmet verecek. Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında çok yüksek riskli illerdeki ŞOK’larhizmet verecek.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde bulunan ŞOK Marketler saat 10.00- 17.00 arası çalışacak. Düşük ve orta risk grubunda olan illerde ise Pazar günü 07.00-20.00 arası hizmet verebilecek.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Düşük, orta ve yüksek risk grubunda olan illerde bulunan Migros marketler hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışacak. Çok yüksek riskli illerde yer alan Migros’lar ise Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecek.

Sokağa çıkma yasağı bulunan yüksek ve çok yüksek riskli bölgelerde, Migrosmarket zincirleri Pazar günü saat 10.00- 17.00 arası açık olacak. Düşük ve orta risk grubunda olan illerdeki Migros’lar ise Pazar günü 07.00-20.00 arası çalışacak.

Ramazan ayının yaklaşması ve yeni karantina tedbirleri kapsamında tüm marketlerde artık yeni uygulamalara hayata geçirilecek.