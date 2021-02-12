A101 13 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 Hafta Sonu Fırsatları Neler?

A101'de Cumartesi yani yarından itibaren geçerli olmak üzere pek çok ürün büyük oranda indirime girecek. Bu indirimler 19 Şubat Cuma gününe kadar geçerli olacak. İşte A101 13 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu...

A101’lerde 13 Şubat cumartesi gününden itibaren indirime girecek olan ve aktüel olarak gelecek olan ürünler belli oldu. Sizler için A101 13 Şubat hafta sonu aktüel ürünler kataloğu ondaki ürünleri listesine ve kataloglarına haberimizde yer verdik.

Domates salçası, beyaz peynir kaşar peyniri gibi peynir çeşitleri, bulaşık makinesi ürünleri, atıştırmalıklar, deterjanlar indirime girecek ürünlerden sadece birkaçı. İşte A101 haftanın yıldızları 13 Şubat 20 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak A101 aktüel ürünleri kataloğu...

A101 13 Şubat 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gr 25,45 TL

Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 23,95 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gr 19,90 TL

Torku Tahin Helvası Çeşitleri 500 gr 9,95 TL

Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4x169 gr 20,45 TL

Dr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 9 TL

Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 10,95 TL

Piliç Salam Çeşitleri 850 gr 7,45 TL

Coca Cola 4x200 ml 5,50 TL

Ülker Coco Pops Mısır Gevreği 580 gr 11,50 TL

Rella / Beşüzzi Dondurulmuş Çikolatalı Pasta 650 gr 18,95 TL

Nimet Yağlı Gevrek 500 gr 6,95 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 500 ml 15,90 TL

Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 Kg 7,95 TL

Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 7,95 TL

Mistral Perforeli Mutfak Havlusu 1 Kg 13,95 TL

Torku Karamelce Karamelli Kremalı Bisküvi 100 gr 1,45 TL

Xroll Karamel Waffle 252 gr 4,95 TL

Xroll Hindistan Cevizli Bar Çikolata 250 gr 5,45 TL

Samba Tırtıklı Sade Patates Cipsi 150 gr 2,75 TL

SanDisk 16 GB USB Bellek 25,95 TL

Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 10,95 TL

Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 10,95 TL