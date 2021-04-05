96 Eski Milletvekilinden Amirallere Destek Geldi!

Edinilen son bilgilere göre 96 eski milletvekilinin, emekli amirallerin imzalamış olduğu ve darbe imalı bildiri sonrasında destekte bulunduğu öğrenildi. Milletvekilleri, amiraller ardından destekçi bir bildiriyi imzaladı. Eski milletvekillerinin yanı sıra, 28 Şubat postmodern darbesinde ikna odalarının mucitlerinden biri olan CHP eski Milletvekili Nur Serter de bildiriye imza atanlardan biri oldu. Bildirinin başlığı ise “Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz” olarak açıklandı.

Gece saatlerinde emekli bir amiral olan Ergun Mengi’nin başta olduğu 104 Emekli Amiral’in “muhtıra” gibi bir bildiri yayınlaması sonrasında 96 eski milletvekili de darbe iması taşıdığı tartışılan imalı bildiriye destek olarak bir bildiri yayınladı. Bununla birlikte CHP eski Milletvekili Nur Serter de bildiriye imza atması ile dikkatleri üzerine çekti.

104 emekli amiralin gece yarısında darbe imalı bildiriyi yayınlaması ardından 96 eski milletvekili de destek niteliğinde bir bildiri yayınladı. Yayınlanan yeni bildiride, ilk olarak 126 eski büyükelçinin Montrö Sözleşmesi ve Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalar yaptığını ve ardından 103 emekli amiralin görüşlerini bildirdiği söylendi. “Grup, kurum ya da kişilerin ülke çıkarları söz konusu olduğu zaman görüş açıklamaktan daha doğal ne olabilir?” şeklinde soru yönelten yeni bildiride bunun hem yurttaşlık görevi hem de hak olduğu ifade edildi.

Bu açıklamaların yanı sıra, İstanbul Sözleşmesi’nden anayasaya aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çekilme kararı alınmasının vermiş olduğu cesaret ile hızlandırılan, Montrö ve Kanal İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının geldiği noktada bu açıklamaları yapmak zorunlu kılınmıştır, dendi.

Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açık olmasını ve öneminin azalmasını biz de doğru bulmuyoruz şeklinde yazılı açıklamalar da bildiride yer aldı. Anayasanın değiştirilemez olan maddelerini, Atatürk ve ilkelerini sahiplenmek, temek bir anayasal haktır açıklamalarında bulunuldu.