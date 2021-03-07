9 terörist etkisiz duruma getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine saldırı girişimi gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK/YPG üyesi 7 teröristin etkisiz duruma getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya platformu Twitter'da yer alan @tcsavunma hesabından yapılan bilgilendirme paylaşımında, kahraman Türk komandolarının, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve dönemin Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde başarılı bir operasyona daha imza attığı vurgulandı. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde sağlanan güven ve huzur ortamını bozmak isteyen bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rifat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine saldırı girişiminde bulunduğunu belirten Millî Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG’li teröristin kahraman Türk komandolarının operasyonu ile etkisiz duruma getirildiğinin altını çizdi. Bakanlığın açıklamasında kahraman komandoların operasyonlarını hız kesmeden sürdürdüğü ve sürdüreceği vurgulandı.

Öte yandan öğle saatlerinde de yine Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine taciz ateşi açan bölücü terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist, kahraman Türk komandoları tarafından etkisiz duruma getirilmişti.