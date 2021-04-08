9 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu

Koç burçlar, 9 Nisan 2021 tarihinde kendilerini akışa teslim etmek isteyebilir ancak bazı dalgınlıklar yaşanabilir. Unutkanlık ve ihmallere dikkat edilmesi gerekirken kontrol dışında gelişen gelişmeler günlük hayatın hareketlenmesini sağlayabilir.

Boğa Burcu

Boğa burçları Cuma gününde yakın çevresi ile buluşmalar düzenleyip sosyal bir gün geçirebilir. Yapılan buluşmalarda duygularını açıklayıp itiraflarda bulunacak olan boğalar arkadaşları ile dertleşecektir.

İkizler Burcu

İkizler burçları 9 Nisan 2021 gününde görev ve sorumluluklarını ön plana çıkaracaktır. Kariyer hayatında ve iş ile ilgili konularda da yeni gelişmeler ile karşılaşılabilecek iken eski konular da gündeme gelebilir.

Yengeç Burcu

Yengeç burçları Cuma gününde seyahat, yurt dışı konular ile ilgilenebilir ya da uzakta yaşayan bir tanıdıktan yeni haberler alınabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları yeni günde sorumluluk sahibi taraflarını öne çıkaracaktır ve iş konuları ile ilgilenecektir. Hareketli bir gün geçirilebilecek iken çeşitli spor dalları ile de ilgilenilebilir.

Başak Burcu

Başak burçları 9 Nisan tarihinde ikili ilişkiler konusu ile ilgilenecek ve partnerleri hakkında yeni kararlar alacak. Adil yönlerini de ortaya çıkaracak olan başaklar yoğun bir gün geçirecek.

Terazi Burcu

Terazi burçları 9 Nisan tarihinde sorumluluklarının arttığını fark edecek ve işlerine yoğunlaşacak. Detaylı ve titiz çalışmalar yürütecek olan teraziler akşam saatlerinde rahatlayacak.

Akrep Burcu

Akrep burçları yeni günde aşk hayatları ile ilgili gelişmeler yaşayacak. Kalbinin sesini dinleyip bu yönde adımlar atmak isteyen akrepler, Cuma gününde isteklerini gerçekleştirebilecek.

Yay Burcu

Yay burçları Cuma gününde ev ve aile ile ilgili konularla ilgilenecek ve sorunlara çözüm bulmaya çalışacak. Geçmişten aldığı dersleri göz önünde bulunduracak olan yaylar, hayatlarına daha dikkatli bir şekilde devam edecek.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları Cuma gününde iletişim açışından hareketli bir gün geçirecektir. Kısa ziyaretler ve yolculuk konuları da gündeme gelebilecek iken yoğun bir gün oğlakları beklemektedir.

Kova Burcu

Kova burçları 9 Nisan tarihinde sahip olduklarını gözden geçirecek ve yeni kararlar alacak. Bununla birlikte alışverişte aşırıya kaçılmaması kovalar için tavsiye edilmektedir.

Balık Burcu

Balık burçları hayatları hakkında eskiye göre daha fazla söz sahibi olmak isteyecek ve bunun için adımlar atacak.