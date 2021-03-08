9 Mart 2021 Burç Yorumları! Fırsatlar Kapınıza Geliyor

Koç Burcu

Koçlar bugün kendilerini ifade etmek isteyecek ve iletişim ile ilgili olan konular ile ilgilenecek. Onlar için tavsiye edilen karamsar bir bakış açısı yerine akılcı davranmaktır. Karşılarına yeni fırsatlar da gelebilecek koç burçları, iyi düşünmelidir.

Boğa Burcu

Boğa burçları, 9 Mart tarihinde yatırımcı yönlerini gündeme getirecek. İş ile ilgili olan projeler ön plana çıkacak iken boğalara önerilen durum masraflarını azaltmaları olacak. Bütçe hakkında yeni düzenlemeler de Salı gününde yaşanabilir.

İkizler Burcu

İkizler 9 Mart tarihinde partnerleri ile ters düşmekten kaçınacak. Bugüne kadar yaşanan olaylar hakkında duygusal boyutta düşünmek ikizler burcunu yıpratabilir.

Yengeç Burcu

Yengeçler Salı gününde mantıklı taraflarını öne çıkaracak. Ancak herkesin onları anlamasını beklemek karamsarlığa sebep olabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları 9 Mart tarihinde manipülasyona açık olabilirler. Bu konuya dikkat etmek onlar için tavsiye edilmektedir. Partnerleri ile olan ilişkide sezgilerle hareket etmekten korkmamalı ve akışa odaklanılmalıdır.

Başak Burcu

Başak burçları 9 Mart tarihinde kendilerini ifade etmek için yeni fırsatlar ile karşılaşacak. Her konuyu detayları ile birlikte düşünen başak burçları, ilişkilerini 9 Mart tarihinde başarı ile yönetecek.

Terazi burçları, 9 Mart Salı gününde yakın çevresi ile güçlü bir etkileşim içinde olacak. Başarıya ulaşmalarına çok az bir süre kalan terazi burçları, duygusal gelişimlerine yönelebilir. Mantıklı kararlar almak onları hedeflerine ulaştıracaktır.

Akrep Burcu

Akrep burçları, duygularını yalnız bir şekilde yaşamayı seviyor. Ancak bazı zamanlarda hissedilen şeyleri yakın çevre ile paylaşmak akrep burçlarına kendilerini iyi hissettirebilir. Onlar için tavsiye edilen, gelen desteklere hızlı bir şekilde hayır dememektir.

Yay Burcu

Yay burçları, 9 Mart tarihinde dostları ile buluşmalar düzenleyebilir. Gerçekleşen buluşmalarda önemli konular gündeme gelecektir.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları, 9 Mart’ta pek çok farklı iş ile ilgilenebilir. Bir sonraki adım için gerekli bağlantılar kurulurken sosyal anlamda başarılı bir gün de onları beklemekte.

Kova Burcu

Kova burçları Salı gününü enerjik bir şekilde geçirecek. Özgürlük temasını gündeme getirecek olan kovalar, yeni günde yakın çevresinden gelen destekler ile karşılaşabilir.

Balık Burcu

Balık burçları, 9 Mart tarihinde ailelerinin istekleri ile ilgilenebilir. Ancak kendi duygularını da bastırmamaları onlar için tavsiye edilmektedir.