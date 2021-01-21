9 Bin Liralık Takı Seti Aldı, Taşın Değerini Öğrenince Şok Oldu!

Avukat Senay Önal, düğün sürecinde kolye, küpe ve yüzükten oluşan bir takı seti almak istedi ve Türkiye’de onlarca şubesi bulunan bilindik bir markanın İstanbul’daki bir şubesine gitti. 10 bin liraya satılan bir takı setini pazarlıkla 9 bin liraya satın alan Önal, daha sonra değerli taş alanında uzman bir arkadaşı ile görüşürken, yakut taşından olduğu ileri sürülen takı setiyle ilgili içine şüphe düştü. Beyazıt’taki Türkiye Gemoloji Laboratuvarı’na gidan Önal, burada uzmanlara takı setinin orijinalliğini inceletme fırsatı buldu.

10 dolarlık taş çıktı

Takı setini laboratuvara teslim eden Önal, gelen sonuçla şok oldu. Kullanılan taşın yakut olmadığını tespit eden uzmanlar, taşların laboratuvar ortamında 10 dolara mal edilebilen sentetik taşlar olduğunu söyledi. Normalde doğaş yakut taşlarının her biri ise, 200 dolar ile 300 dolar arasında değişiyor. Bu haberi alınca mağazanın yolunu tutan avukat, taşların sentetik olduğunu söyledi. Mağaza görevlileri ilk önce durumu bilmediklerini söylese de, yasal sürecin başlayacağını öğrenince seti değiştirmeyi teklif etti.

‘Hukuken hem dolandırıcılık hem de ayıplı mal’

Önal, yaşadığı olayın ardından “Bu hukuken hem dolandırıcılık suçunu oluşturabileceği gibi hem de satılan ürün ayıplı mal statüsündedir. Bu ve benzeri problemlerle karşılaşmamak için tüketiciler değerli taşlara ait bir alışveriş yaptıklarında firmalar tarafından verilen ancak hiçbir geçerliliği olmayan sertifikaları değil, uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip taşları almayı talep etmeliler. Tüketiciler firmaya karşı hem para iadesi hem de tazminat talebinde bulunabilir. Satıcıların altın diyerek gümüş satması, doğal taş diyerek sentetik taş satması somut olayın özelliklerine göre nitelikli dolandırıcılık suçunu da oluşturabileceğinden, tüketiciler savcılığa da şikâyet başvurusunda bulunabilirler.” dedi.