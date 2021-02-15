83 Milyonu İlgilendiriyor! Tarih Verildi! 1 Mart Geri Sayım

Teknolojinin hız kesmeyen gelişimi son 5-6 yıldır daha da fazla gündeme gelmeye başlamıştır. Teknolojinin hayatımızdaki yeri git gide daha da fazlalaşmaya başlamıştır. Özellikle de 2020 yılının mart ayından beri yaşanan pandemi süreci, bütün insanların sosyal medyayla ve teknolojik aletlerle daha haşır neşir olduğu da vatandaşların gözünden kaçmamıştır. Bankalarla ilgili son yapılan açıklamalara göre; bütün bankacılık işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Önceden, hesap açma ya da hesap kapatma gibi birçok işlem için; bankaya gitmeniz gerekiyorken, şimdilerde durum bu şekilde değildir.

Artık bütün işlemlerinizi bankaların web sitesine girerek gerçekleştirmeniz de mümkün olacaktır. Teknolojinin bankalara yaptığı bu etki, vatandaşlar için iyi karşılanıyor olsa bile banka çalışanlarının bir hayli canını sıkmıştır. Bu nedenle yeni sistem belli bir kesim tarafından olumlu karşılanıyorken, belli bir kesim tarafından da olumsuz karşılanarak yürürlüğe girmesi onaylanmıyor. Bu sistemin yürürlülüğe girmesini istemeyen kesimin büyük bir çoğunluğu ise, banka çalışanlarından oluşmaktadır.

Bankalarda Dijitalleşme

Tüm dünya pandemi ile mücadele ederken, bankalarda dijitalleşme konusunda yapılan çalışmalar da yavaş yavaş yürürlüğe girmeye de başlamıştır. Ancak bu durum, sosyal medyayla arası iyi olmayan ve dijital ortamla ilgili fazla fikir sahibi olmayan vatandaşların zorluk çekmesine neden olmuştur. Yapay zekâ alanında da yapılan çalışmaların günden güne daha da gelişmesi, bankaların da fazlasıyla lehine sonuçlanmıştır.

Ziraat Bankası Dijital İşlemleri

Vakıfbank Dijital İşlemleri

sayesinde, bankacılık işlemlerinizi daha kolay ve rahat bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Bilindiği gibi para çekme ya da borç ödeme gibi işlemlerinizi de uzun zamandır dijital ortamdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak bu yenilikler bir tane daha eklenmiş ve hesap açma ve hesap kapatma işlemlerinin de dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Vakıfbank dijital işlemleri, uzun zamandır internet ortamından gerçekleştiriliyordu. Özellikle de Vakıfbank’ta hesabı olan birçok insan, bankacılık işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini biliyor. Vakıfbank üzerinden; trafikten aldığınız cezaları, ödemeniz gereken vergilerinizi ya da SGK ve SSK için yapacağınız ödemeleri rahatlıkla gerçekleştirme şansınız vardır. 1 Mart tarihi ile ortaya çıkan yeni özellik ise; Vakıfbank’ın dijital ortamından faydalanarak hesap açmanız ya da hesap kapatmanızın da mümkün olacağı açıklanmıştır. Bu durum bankacılık sektörüne bomba gibi düşmüş ve konu hakkında birçok tartışmaların yapılmasına sebep olmuştur. Vatandaşlar bu konu hakkında ne kadar fikir ayrılıklarına düşse de yasanın 1 Mart itibariyle geçerli olacağı verilen bilgiler arasındadır.

Halkbank

Halkbank internet bankacılığı özelliği kullanmaya başladığı tarihten beri, kendi sitesine birçok yenilik getirmeye de devam etmektedir. Bu işlemler arasında daha önceden hesap kapatma ya da hesap açma seçenekleri olmasa da şimdilerde bu işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirmeniz de mümkün olacaktır. Bu durum Halkbank çalışanlarının, tepki göstermesine neden olsa da müşterilerin büyük bir çoğunluğu konu ile alakalı memnuniyetlerini her seferinde belirtmektedir.

Siz de 1 Mart 2021 yılı itibariyle, bankalara gelen yeni özelliklerden faydalanabilirsiniz. Dijital bankacılık hizmetleri sayesinde, işlemleriniz için bankaların şubesine gitmenize de gerek kalmayacaktır.