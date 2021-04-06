80 Yaşında Yalnız Yaşayan Kadın 350 Bin TL Dolandırıldı

Elazığ’da üzücü bir olay meydana geldi ve duyanları hayrete düşürdü. Yalnız yaşadığı öğrenilen ve 80 yaşında olduğu açıklanan yaşlı kadın, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından kurulan tuzağa düştü. 80 yaşındaki kadın, Malatya iline ticari bir taksi ile geldi ve dolandırıcılara 350 TL’sini kaptırdı. Polis ekipleri ise o anları kayıt altına alan güvenlik kameralarını inceledi ve kimlik tespiti gerçekleştirdiği şüphelilerden 2’sini yakaladığını açıkladı.

Güvenlik güçleri ve polis ekiplerinin vatandaşlara uyarıda bulunmasına rağmen yine bir dolandırıcı tuzağına düşüldü. Bu kez kurban ise Elazığ’da tek başına bir hayat süren yaşlı bir kadın oldu. Mağdur etmek için özellikle yaşlı insanları seçen dolandırıcılar bu kez N.S. isimli 80 yaşındaki kadını ağlarına düşürdü. Dolandırıcılar yalnız yaşayan kadını telefon ile aradı ve kimliğinin bir kuyumcu soygununda kullanıldığını belirtti. Bu bilgiyi veren dolandırıcılar soyguncuların yakalanması için ise yaşlı kadının para yatırması gerektiğini ifade etti.

Sonunda 80 yaşındaki N.S. isimli kadını tuzağa düşürmekte başarılı olan dolandırıcılar yaşlı kadını Malatya’ya çağırdı. Telaş içerisinde bir ticari taksi ile Malatya’da bulunan dolandırıcıların vermiş olduğu adres olan Turgut Özal Tıp Merkezi otoparkına gelen kadın, kendilerini polis olarak tanıtan soygunculara çantasında bulunan ve 350 bin TL değerinde olan döviz, altın ve Türk lirasını teslim etti.

Yaşadığı olay ardından tekrardan taksi ile Elazığ’a evine dönen kadın bir gün sonra dolandırıldığını anladı ve polis ekiplerine başvuruda bulundu. Ekipler 18 ayrı kamera ile 85 saatlik görüntüleri inceledi ve kimlik tespiti gerçekleştirdi. Yaşlı kadına ait olduğu belirlenen 10 bin 305 lira ele geçirildi ancak geriye kalan miktar 340 bin lira ise bulunamadı. Kimliği belirlenen şüpheliler de mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.