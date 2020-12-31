80 Saatlik Kısıtlama Başlıyor: Yılbaşında Nereler Açık Olacak?

Türkiye’de koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında 31 Aralık Perşembe ile 4 Ocak Pazartesi arasında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Peki yılbaşı sokağa çıkma kısıtlamasında nereler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, 31 Aralık ile 4 Ocak arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarını bu ay içinde duyurdu. Yasak, Bugün 21.00’da başlayacak ve 4 Ocak’ta sabah 05.00’da sona erecek.

Restoranlar açık olacak mı?

Bakkal, kasap ve manavlar açık olacak mı?

Bakanlığın genelgesine göre lokanta, restoran ya da pastane gibi iş yerleri bugün gece 00.00’a kadar paket servis yapabilecek. Bununla birlikte Cumartesi Pazar günleri de, restoranlar paket servis olarak hizmetini sürdürecek.

Kısıtlama kapsamında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler haftasonları 10 ile akşam 5 arasında yine açık olacak. Herkes evine en yakın markete gidebilecek. Bu sürelerde yine market ve bakkalar, siparişleri paket servis olarak teslim edebilecek.

Fırın ve diğer unlu mamül üreten iş yerleri de kısıtlamalarda açık olacak.

Getir gibi online market servisi firmaları da, 10 ile gece 12 arasında hizmet verebilecek. Kısıtlama boyunca fırın, kuruyemişçi, kasap, manav gibi yerlere, vatandaşlar evine en yakın yer olması kaydıyla gidebilecek.