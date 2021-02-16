8 Yıl Önce Abisini Öldüren Amcasını Tüfekle Öldürdü!

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaşayan Emre Polat adlı bir şahıs, 8 yıl önce 2012 yılında abisi Yusuf Polat’ı öldüren ve hükümlü olarak ceza evinde kalan Ali Kemal Polatlı adlı 71 yaşındaki amcasını, 8 yıl sonra hapishaneden çıkınca av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kelkit’e bağlı olan Salördek köyünde yaşandı. Emre Polat, 2012 yılında abisi Yusuf Polat’ı öldüren ve 8 yıl boyunca hükümlü olarak cezaevinde tutuklu olan amcası Ali Kemal Polat şartlı tahliye olunca sokakta karşılaştılar. 8 yıl sonra şartlı tahliye ile serbest kalan amcası Ali Kemal Polat’la tartışmaya başlayan Emre Polat tartışmayı daha da büyüttü.

Amcası ile tartışan Emre Polat bir süre sonra sinirlerine hakim olamadı ve eline aldığı av tüfeği ile amcasına ateş etti.

İkili arasında başlayan büyük tartışma yerini kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada Emre Polat eline aldığı uzun namlulu tüfekle öz amcası olan 71 yaşındaki Ali Kemal Polat’a bir el tüfekle ateş etti. Vücudunda farklı yerlere isabet eden saçmalarla yere yığılan ve kan kaybeden Ali Kemal Polat, olay yerinde yere yığıldı. Yere yığıldığı yerde hayatını kaybetti. Abisinin katilini öldüren katil Emre Polat ise jandarma ekiplerine teslim oldu ve yapılan soruşturmanın ardından Emre Polat tutuklandı.

Olayı öğrenen vatandaşlar sosyal medya hesaplarında herkesin av tüfeği sahibi olmasının yasaklanması gerektiğini savundu. Bir vatandaş da, zamanında muhtar olan Ali Kemal Polat’ın Yusuf Polat ve kardeşi Emre Polat ile birlik olup Ali Kemal Polat’ı öldüresiye dövdüğünü ve Ali Kemal Polat’ın Yusuf Polat’ı öldürmek zorunda kaldığını belirtti. Emre Polat’ın bu cinayeti işlemesinin tek sebebinin ise kan davası olduğunu düşündüğünü söyledi.