8 Yıl Erken Emeklilik SGK'dan! Bu Kişiler Yararlanacak

Emekli olmak kurumlar tarafından özel inceleme gerektirmektedir. Çünkü emeklilik onaylarında kişilerde aranan farklı şartlar bulunmaktadır. Bireylerin;

Yaş,

Cinsiyet,

Prim,

Sigorta gibi ana nedenler yüzünden emeklilik tarihleri kişiseldir.

Emeklilik zamanının hesaplanmasında farklı formüller uygulandığının da bilinmesi gerekmektedir. Sigortaya hangi yıl başlandığı gün bazında bile değişim yaşatabilmektedir. Ya da sadece bir alanda yeterli olunmaması emekliliğin ertelenmesi sonucunu getirmektedir. Bundan kaynaklı olarak emeklilikte yaşa takılanlar gibi farklı konu başlıkları açılmaktadır. Yine de SGK, vatandaşların sıkıntılarının çözümlenmesi için farklı öneriler sunmaktadır.

8 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi Geldi!

SGK tarafından erken emeklilik müjdesi adı altında farklı çözüm önerileri üretilmektedir. Vatandaşlar gerekli şartlara uygun olmaları halinde sistemden istifade edebilmektedir. Fakat sistemin kullanılabilir olabilmesi için bireysel şekilde başvuru iletimi yapılması lazımdır. Başvurudaki neredeyse en önemli şart bireyselliktir. Yani kişiler farklı bireylerin ismi üzerinden başvuru gönderememektedir.

Erken emeklilik artısını yaşamak isteyenlerin dilekçe üzerinden başvurmaları istenmektedir. Başvurular için kullanılacak kurum ise SGK olarak açıklanmıştır. Fakat bilindiği üzere salgın pek çok alanda değişime gidilmesine neden olmuştur. Bu yüzden yeni bir güncelleme gelmesi halinde başvuru sistemleri de değişim gösterecektir. Değişimin olması halinde resmi kaynaklardan temin edilen bilgiler net ifadeler üzerinden yayımlanacaktır.

96 Ay Erken Emekli Olmak Mümkün

8 yıl erken emeklilik kişiye göre değişim gösteren şekilleri içermektedir. Daha önce de bahsedildiği üzere emeklilikte cinsiyet çok önemlidir. Çünkü kadınlar erkeklere göre daha erken yaşlarda emekli olma şansına sahiplerdir. Emeklilik konusunda borçlanma yönteminin tercih edilmesi olanaklar dahilindedir. Borçlanma;

Kadınlar için doğum,

Erkekler için askerlik üzerinden yapılmaktadır.

Erken Emeklilik için Hangi Şartlar Aranıyor?

Kadınların doğum borçlanması ile emekli olabilmeleri için çocukları doğduğu sırada sigortaları devam eden bir işleri bulunmalıdır. Erkekler ise sigortalı işleri devam ederken askerliklerini yapmış olmalıdır. Böylelikle ara verilen süre borçlanma olarak kaydedilebilmektedir. Erken emeklilikte salgın kapsamında yeni adımların atıldığı da bilinmektedir. Açıklanacak olan adımlar sigorta tecil zamanının öne çekilmezi üzerine kurulmuş bir sistemden ileri gelmektedir.

Vatandaşların erken emekli olma şartlarının tamamını taşıyor olmaları oldukça önemlidir. Bu bağlamda şartlar zaman içerisinde güncellendiği için takibi çok önemlidir. Erken emeklilikte;

Bağ-Kur kaydı bulunmak,

Bağ-Kur tecilini 4 Ekim 2000 öncesinde yaptırmış olmak ana şartları bulunmaktadır.

İşletmelerin bu şekilde özellikleri olması halinde SGK, tecil tarihini öne çekebilmektedir. Öne çekilen tarihin 20 Nisan 1982’ye kadar ötelenmesi mümkündür. Buradan da görüldüğü üzere emeklilikte ciddi bir destek temin edilmiş olmaktadır.

Odada kayıtları bulunan esnaflar için de aynı sistemlerin geçerli olduğu belirtilmektedir. Sadece geri çekme tarihlerinde belli değişimler yaşanabilmektedir. Tarihlerin kesin olarak hesaplanabilmesi için sigorta tecil tarihlerinin bilinmesi lazımdır. Bu sayede işlemler sorunsuz olarak tamamlanabilecektir.

Erken Emeklilikten Yaralanacak Olanlar

Emekli olmak isteyenler için müjde niteliği taşıyan SGK kararları kimlerin sistemden yararlanabileceğini de göstermektedir. Bu kapsamda temel olarak Bağ-Kur tecili yaptırmış olan esnaflar ilk sırada sayılmaktadır. Esnaflık bu alandaki en önemli kıstastır. Çünkü diğer Bağ-Kur kaydı olanlar erken emeklilikten istifade edememektedir.

Açıklamalar yeni oluşturulmuş sistemde cinsiyet farkının olmadığını da gözler önüne sermektedir. 8 seneye kadar erken emeklilikten kadınlar da erkekler de rahat bir şekilde istifade edebilmektedir. Sistemden istifade edebilmek için açıklandığı üzere SGK dilekçesi gerekmektedir. Başvurudan sonra SGK personeli tarafından inceleme yapılacaktır. Emekliliğe uygun bulunup bulunulmadığı ise başvurudan kısa süre sonra kişisel şekilde yapılacak bilgilendirmelerden öğrenilebilmektedir.