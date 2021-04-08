8 Nisan “Romanlar Günü” Olacak! Resmi Gazete Yayınladı

Resmi Gazete’nin yayınladığı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre ülkemizde 8 Nisan tarihinin “Romanlar Günü” olarak kutlanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı öğrenilen kutlamaların usul ve esaslarının ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirleneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile birlikte Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan genelgede 8 Nisan tarihinin Romanlar Günü olarak kutlanacağı belirtildi. Resmi Gazete’de yayınlanan genelgede 8 Nisan 1971 gününde farklı ülkelerden gelmiş olan Roman delegelerin katılımı ile toplanan Dünya Roman Kongresinde, ayrımcılık ile mücadelede işbirliğine teşvik eden kararların alındığı ve bununla birlikte Uluslararası Roman Komitesinin resmiyet kazandığı hatırlatması yapıldı.

Yayınlanan genelgede Türkiye’deki Roman vatandaşlarının sorunlarının ve bu sorunlara karşı sunulan çözüm önerilerinin en üst düzeyde ele alındığı ifade edildi. Bunun yanı sıra, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiş olan I. Aşama Eylem Planının yanı sıra, Roman Vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca 2. Aşama Eylem Planının da yayımlandığı açıklandı.

8 Nisan gününün Roman vatandaşlarının sorunlarının tartışıldığı, Roman kültürünün korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul edildiği açıklandı. Genelgede 8 Nisan’da başta eğitim, istihdam ve bununla birlikte iskan problemleri olmak üzere Roman vatandaşların sorunlarının çözümlerine hız kazandırmasına yönelik yapılan çalışmaların da değerlendirilme altına alınması ve Romanların kültürünün korunarak yaşatılması amacı ile Türkiye’de “ Romanlar Günü” olarak kutlanacaktır açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan genelgene belirtilen konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da açıklamalarda bulundu. 8 Nisan tarihinin “Romanlar Günü” olarak kutlanacağı haberi ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile düşüncelerini paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “8 Nisan Romanlar Günü kutlu olsun!” mesajını takipçileri ile paylaştı.