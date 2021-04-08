8 Nisan 2021 İstanbul’da Deprem Uyarısı! 14 İl Tehlikede

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem hakkında çarpıcı açıklamalara imzasını attı. Öğretim Üyesi, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 14 kentten diri fay geçmediğini ifade etti. Ancak çevre bölgelerden geçen faylar sebebiyle olası bir depremde nüfus yoğunluğunun oldukça fazla olduğu İstanbul’da yaşanacak depremin bilançosunun ağır sonuçlara yol açabileceği açıklandı. Bunun yanı sıra, son dönemlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği yatay yapılaşma ile birlikte riskin azaltılabileceği vurgulandı. Deprem hakkında uzman isim olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, risk altında bulunan iller hakkında bilgi verdi.

DAUM tarafından yapılan son araştırma, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sözbilir tarafından aktarıldı. Ülkemizin genelinde İstanbul da dahil olmak üzere 14 ilde fay bulunmadığı belirtildi. Diri fay bakımından en zengin ilin ise Afyonkarahisar olduğu açıklandı.

Yapılan araştırmada ülkemizin diri fay veri tabanını kullandıklarını belirtti ve ülkemizde 14 ilin içinden diri fay geçmediğini açıkladı. Bu 14 ilde bir deprem yaşanması durumunda etraftaki faylardan dolaylı olarak etkileneceği açıklandı. 14 il ise İstanbul, Artvin, Bayburt, Bartın, Giresun, Edirne, Gümüşhane, Kilis, Mardin, Kırklareli, Ordu, Rize, Trabzon ve Sinop olarak açıklandı. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde diri fay geçmediği belirtildi. Örneğin, diri fayın geçmediği bir bölge olarak bilinen Konya’da diri fayların kırmızı çizgilerle çizilmiş durumda olduğu söylenildi. Dolayısı ile, içinden diri fay geçen illeri için doğal olarak riskli iller sınıfında değerlendirilebileceği söylenildi. Bu açıklamaya göre Türkiye’de diri fay anlamında en zengin ilin 32 fay ile Afyonkarahisar olduğu kaydedildi.

İstanbul’da ise içinden diri fay geçmese bile güneyden ve denizin içinden geçen fay sebebi ile deprem tehlikesi yaşadığı söylenildi. İstanbul’un Türkiye’de en riskli il olarak değerlendirildiğini ifade eden Sözbilir, bu durumun sebebini ise nüfus yoğunluğuna bağladı. Yine aynı şekilde İzmir ve Manisa’da deprem riskinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Çünkü bu iki ilde bulunan fayların uzun yıllardan beri deprem üretmediği kaydedildi.