8 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları!

Koç Burcu

Ay, 8 Nisan tarihinde balık burcunda ilerleyecek. Bu durum koçların enerjisinde az da olsa düşüş yaşanmasına neden olurken Mars Neptün açısı da yorgun hissettirebilir. Kafalarında olan planlar için adım atmakta zorlanan koçlar bir süre karşılaştıkları olaylar karşısında kendilerini zorlamamak isteyecek ve dinlenerek zaman geçirecek.

Boğa Burcu

Boğa burçları 8 Nisan Perşembe gününde yakın çevresi ile birlikte geçirecekleri sosyal saatler yaşayabilir. Ancak, maddi konular boğalar için bazı olumsuz durumları beraberinde getirirken dikkatli adımlar atılmasında fayda vardır.

İkizler Burcu

Perşembe gününde ikizler burçları sorumluluk sahibi yönlerini ortaya çıkarabilir ve bitmeyen işleri hakkında planlar yapabilir. Keskinleşen Mars Neptün açısı da normalden fazla çaba ve efor gerektirirken spor gibi aktivitelerde aşırı hareketlerden kaçınılması gerekmektedir.

Yengeç Burcu

8 Nisan Perşembe gününde yengeç burçları kendilerini bitkin ve yorgun hissedebilir. Mars- Neptün açısı da yengeçlerin enerjisini düşürürken olayları akışa bırakmak tavsiye edilmektedir.

Aslan Burcu

Aslan burçları 8 Nisan’da finansal konular ile ilgilenecek. Mars Neptün açısı da aslanların enerjilerini düşürürken yeni günde bitkin hissedilebilecek.

Başak Burcu

Başak burçları Perşembe gününde ikili ilişkiler konusu ile ilgilenecek. Öte yandan, görev ve sorumluluklar ile de ilgilenilebilecek iken iş ve kariyer konularına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Terazi Burcu

Terazi burçları Ay’ın balık burcunda ilerlemesi ile birlikte sağlıklarında problemler ile karşılaşabilir. Planları konusunda öncelik sıralaması yapmak terazi burçlarının yararına olacaktır.

Akrep Burcu

Akrep burçları 8 Nisan 2021 tarihinde sevdiklerinin ve yakın çevresinin destekleri ile karşılaşabilir. Mars Neptün açısı da akrepler için yorgun hissettirebilecek iken fazla yorulmamaya dikkat edilmelidir.

Yay Burcu

Yay burçları, ev ve aile hayatı ile ilgili konuların ağırlığını üzerinde hissedebilecek. İkili ilişkilerde de aldatıcı durumlar ile karşılaşılabilir ancak dikkatli olunması Perşembe gününde yay burçları için faydalı olacaktır.

Oğlak Burcu

Oğlaklar Perşembe gününde bazı karışıklıklar tecrübe edebilir. Ancak akşam saatlerinde zihinsel anlamda rahatlama yaşayacak olan oğlaklar, meditasyon yaparak iyi bir gün geçirebilir.

Kova Burcu

Kova burçları, Ay’ın balık burcunda ileri hareketinde olması ile birlikte finansal konuların ağırlığını üzerinde hissedecek. Bunun yanı sıra, Mars Neptün açısı da ilişkiler konusunu gündeme getirebilir ve bazı karmaşalar yaşanabilir.

Balık Burcu

Balık burçları 8 Nisan’da kişisel meseleleri ile ilgilenebilir. Aile bireyleri ile de görüşmeler Perşembe gününde gerçekleşebilir.