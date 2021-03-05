8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hangi Gün? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Her yıl kutlanan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nasıl ortaya çıktı? Ne zamandan beri kutlanıyor? Bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hangi Gün? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Her sene kutlanan dünya Emekçi Kadınlar Günü,  bu sene 8 Mart pazartesi günü kutlanacak. İnsan hakları temelinde kadınların yaşadığı zorluklar,  ayrımcılıklar bu özel günde tekrardan herkese duyurulacak.

 Dünya Kadınlar Günü'nün Çıkış Hikayesi

8 Mart 1857 'de Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma olanaklarına sahip olabilmek için çalıştıkları Tekstil fabrikasında greve başladı.  Grev’in  bastırılması için fabrikaya polis gönderildi,  polis işçilere saldırdı ve işçiler fabrikaya  kilitlendi. Kilitli kalan ve bulundukları yerden  çıkamayan işçilerin olduğu yerde büyük bir yangın çıktı,  yangından kaçamayan işçilerden  çoğu kadın olmak üzere 129 işçi hayatını kaybetti. Dram dolu hikayenin sahibi olan işçilerin cenaze törenine 100 bini geçik insan katıldı. 

26 ile 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag'da düzenlenen 2. Erternasyole bağlı kadınlar toplantısında,  Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden olan Clara Zetkin  8 Mart 1857 tarihinde fabrikada ölen işçilerin anısına,  8 Mart tarihinin Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini sundu  ve bu öneri kabul edildi.

Dünya Kadınlar Günü ilk yıllarda tam olarak net bir tarihte kutlanmadı,  tarih 8 Mart olarak netleştirilmesi ise 1921'de Moskova'da düzenlenen 3.  uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti.  Dünya Kadınlar Günü irinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkeler tarafından  kutlaması yasaklandı. Ancak yIl 1960'lara geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde  kutlanmaya başlamasıyla daha güçlü bir yayılım alanı bulup çoğu ülkenin kutlamasına sebep oldu.  Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü,  birçok ülke tarafından her yıl aynı tarihte kutlanmaktadır.

Türkiye'de de 1920 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanan  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,  1980 darbesi  sürecinde 4 sene boyunca kutlanılmamıştır.  1984 yılından  itibaren tekrar kutlanmaya başladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü her geçen gün,  uluslararası yayılım alanı bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 23:48
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