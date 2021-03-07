8- 14 Mart Haftası Burç Yorumları! Yeni Haftaya Hangi Temalar Hakim?

8- 14 Mart haftasında hava ve su elementinin baskın olacağı öğrenildi. Bu durum, iletişimin, sosyalleşmenin, yeni düşüncelerin, yaratıcılığın ve romantizmin ön planda olacağının belirtileri olarak görüldü. Pazartesi gününden sonra ile ilham ile başlanan işlerden olumlu sonuçlar ile karşılaşılabilir. İşte yeni hafta hakkında detaylı bilgiler…

Salı gününde yeni işlere başlamak yerine var olan projeleri devam ettirmek tavsiye edilmektedir. Öğle saatlerinde de arkadaşlar ile buluşma fikri gündeme gelebilir. Yeni haftada yeni fikirleri hayata geçirme adına daha istekli zamanlar yaşanması olası.

Perşembe gününde ise önemli bir kavuşum gerçekleşecek. Haftaya ağırlığını koyan Neptün, Güneş ile kavuşacak ve bu hayal gücünü öne çıkaracak. Manevi konular ve merhamet ile ilgili temalar yeni haftanın gündemine gelebilir. Bu tip soyut konularda odağımızı tutmak işin sonunda güzel sonuçlar getirecektir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da mevcuttur. Hayal dünyasına çok fazla kapılıp gerçeklik ile bağların koparılmaması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra önemli işleri akşam saatlerine bırakmak, sabah saatlerine göre daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

13 Mart tarihinde ise Cumartesi gününde Balık burcunda bir yeniay yaşanacaktır. Yeniay, yeni başlangıçlara işaret ederken evrenden destekleyen enerjilerde etrafımızı saracaktır. Cumartesi gününde meydana gelecek olan Yeniay, manevi temaları ve duygusallığı öne çıkarırken yeni adımlarında bu konular üzerinden atılmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte sular ve hukuki açıdan sonuç alınamayan olaylar var ise gündemde yer tutacak.

Haftasın son gününde ise sevgiyi temsil eden Venüz gezegeni ile ilahi aşkı temsil eden Neptün kavuşumu meydana gelecektir. Yaşanan bu açı da oldukça romantik ve duygusal dakikaları beraberinde getirecektir. Pazar gününün akşam saatleri iletişim ile ilgili konularla ilgilenmek için tavsiye edilmektedir.