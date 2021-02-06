78 Yaşındaki Yatalak Hasta Evinde Çıkan Yangında Yanarak Can Verdi

Edirne’de üzücü bir olay yaşandı. 78 yaşındaki yatalak olan hasta çıkan yangın sebebi ile olay yerinde can verdi. Evde kimsenin olmadığı zaman çıkan yangında yanarak hayatından olan 78 yaşındaki yatalak hastanın başına gelenler gündemde en acı olay olarak yer tuttu. Olayın Edirne’de bugün öğle saatlerinde yaşandığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Edinilen bilgilere göre 78 yaşındaki Mustafa Çilingir, yapılan iddialara göre zihinsel engelli olan kızı ile müstakil bir evde oturuyordu. Çilingir’in kızı ise bugün öncelikle yatalak olan babasının bakımını gerçekleştirdi. Sonrasında sobayı yakıp dışarı çıkan zihinsel engelli kızı babasının ölümüne sebep oldu. Edirne’de günün öğle saatlerinde yaşanan acı olay 78 yaşındaki yatalak hasta olan Mustafa Çilingir’in can vermesi ile son buldu. Kızı babasının bakımlarını yapıp dışarı çıktıktan sonra soba aşırı yanmaya başladı. Gerçekleşen olayda alevler dışarıya sıçramaya başladı ve zamanla tüm ev tutuştu.

Bu sırada mahalleli evi etkisi altına almış olan yangını gördü ve hemen itfaiye ve 112 ‘yi arayıp ihbarda bulundu. Mahallelinin yaptığı ihbar sonucunda kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasının ardından Edirne’de yaşayan 78 yaşındaki Mustafa Çilingir’in evinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler evin içine giriş yaptı. Eve giren ekipler 78 yaşındaki yatalak yaşlı adamın yanmış olan cansız bedeni ile karşılaştı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından 78 yaşındaki talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Edirne’de olay yerine gelen polisler ise ilgili olay hakkında inceleme başlattı.

Edirne’de yangının yaşandığı mahallenin muhtarı Agah Korkan ise yaşanan acı hadise hakkında yorum yaptı. 78 yaşındaki talihsiz adamın tek göz odalı müstakil evde kızı ile birlikte yaşadığını ifade eden mahalle muhtarı yaşanan bu olay karşısında çok üzgün olduğunu söyledi.