76 kentte mutasyonlu koronavirüs alarmı! Genelge yayımlandı

Türkiye'nin 76 kentinde 41 bin 552 insanda mutasyonlu koronavirüse rastlandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse karşı alınan önlemler bir genelge ile duyuruldu.

Kişi sayısı için tabela kullanılacak

Vatandaşların toplanmalarının ve ziyaretlerinin önüne geçilebilmesi için medya kanalları ile sosyal medya kanalları, hutbeler, kanaat önderleri ve muhtarlar aracılığıyla gerekli uyarılarda bulunulacağı belirtildi. Pazar, AVM, iş hanı, pasaj, market, PTT ve bankaların girişlerine "içeriye girebilecek kişi sayısına" ilişkin tabelalar yerleştirilecek.

HES kodu sorgulanacak

İş yerlerinde ve kamuya açık tüm yerlerde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulanacak. Bütün özel hastaneler ile kamu hastaneleri koronavirüs sürecine dair planlarını tekrar ele alacak. Okullara yönelik denetim gerçekleştirilecek. Koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle denetim ekiplerinin faaliyetleri görüşülecek. Mahalle atak hızı fazla olan yerlerde kontroller artırılacak.

Suriyeliler takip edilecek

Suriyelilerin fazla olduğu bölgelerde koronavirüs vakalarının sayısı, sağlık kuruluşlarına yapılan başvurular, test sayısı, enfekte olma oranı ve temaslı kişi sayısı sıkı bir şekilde gözlemlenecek.

Mutasyonlu koronavirüsün takibi yapılacak

Kentlerde koronavirüste meydana gelebilecek mutasyonların vaktinde tespit edilebilmesi için belirli numuneler seçilecek. Böylece mutasyonlu koronavirüsün tespitine ilişkin analiz gerçekleştirilecek.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 14 bin 46 vaka tespit edilirken, 9 bin 231 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 821 olarak açıklandı. Türkiye'de son bir günde yapılan test sayısı 146 bin 386 oldu.

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989'a ulaşırken, 2 milyon 659 bin 93 kişi iyileşti. Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 29 bin 290 can kaybı gerçekleşti. Ağır hasta sayısı ise 1.310 olarak açıklandı. Türkiye'de şimdiye dek 34 milyon 694 bin 624 test yapıldı.

Hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8 olduğu görüldü. Yatak doluluk oranı yüzde 51,5 olarak kayıtlara geçerken, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4 oldu. Ventilatör doluluk oranı ise yüzde 31,0 olarak açıklandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:03