71 Yaşındaki Adam Eşini Kıskandığı İçin Bayram Gününde Öldürdü

Diyarbakır'da meydana gelen olayda 71 yaşındaki Şehmuz A., 25 yıldır birlikte yaşadığı 46 yaşındaki Şirvan Dönmez'i 5 kez bıçaklayarak öldürdüğünü ifade etti. Yaşanan olay sonrasında polis merkezine gidip teslim olan 71 yaşındaki yaşlı adam, ilk ifadesinde yaşanan cinayeti kıskançlık sebebiyle çıkan tartışma sonrasında işlediğini açıkladı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Diyarbakır'da işlenen cinayetin 13 Mayıs tarihinde 03.00 sıralarında meydana geldiği ifade edildi. Huzurevleri Mahallesi'nde dehşete uğratan olayda, 3 çocuğunun annesi olan ve dini nikahla birlikte yaşadığı 46 yaşındaki Şirvan Dönmez isimli talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili olarak yapılan haberlerde ikili arasında çıkan tartışma sonrasında dini nikahlı çiftin uyumak için ayrı odaları geçtiği öğrenildi. Ayrı bir odada uyumaya geçen 71 yaşındaki Şehmuz A. isimli adam, mutfağa gidip oradan bir bıçak aldı ve dini nikahlı olan eşinin bulunduğu odaya gitti. Odada uyuyan eşini 5 yerinden bıçaklayan yaşlı adamın olay sonrası polise teslim olduğu öğrenildi. Diyarbakır’da meydana gelen dehşet verici olay sırasında çocukları annelerinin sesini duydu ve polise durumu ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Şirvan Dönmez'in can verdiği tespit edildi.

46 yaşındaki kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü ve yaşanan korkunç olay sonrasında kaçan 71 yaşındaki adam da polis merkezine gidip suçunu itiraf etti. Dini nikahlı eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldüren adamın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi ve katilin ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini iddia ettiği öğrenildi. Emniyetti yapılan işlemler sonrasında adliyeye teslim edilen yaşlı adam çıkarıldığı nöbetçi mahkemede de tutuklandı.