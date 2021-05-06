7 Mayıs 2021 Günlük Burç Yorumları

Koç Burcu
Koç burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde sabah saatlerini dinlenerek geçirecek ve kişisel bakım ile ilgilenecek. Akşam saatlerinde ise koç burçları için ev ve aile ile ilgili konular gündeme gelecektir.
Boğa Burcu
Boğa burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde öğle saatlerinde Ay’ın burç değiştirmesi ile beraber akışta kalmaya özen gösterecektir. Boğalar için tavsiye edilen durum ise, dalgınlık ve unutkanlığa dikkat etmeleri olacaktır.
İkizler Burcu
İkizler burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde arkadaşları ile ilgilenecek ve bazı görüşmeler düzenlemeye çalışacak.
Yengeç Burcu
Yengeç burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde uzak mesafe, seyahat ve yolculuk ile ilgili konularla ilgilenecek. Bununla birlikte, planlı ve düzenli çalışmalar yapılacak.
Aslan Burcu
Aslan burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde uzak yerlerde bulunan tanıdıklarından haberler alabilir ve yeni gelişmeler ile karşılaşabilir.
Başak Burcu
Başak burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde ilişki teması ile ilgilenecek ve ilişkilerini akışa bırakmak isteyecek.
Terazi Burcu
Terazi burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde birlikteliklerde veya evliliklerinde uyum yakalayabilir.
Akrep Burcu
Akrep burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde günlük işler, düzenlemeler ile ilgilenebilir ve bu alanlar üzerine çalışmalar yapabilir.
Yay Burcu
Yay burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde keyifli bir gün geçirecektir. Bunun yanı sıra, kişisel uğraşlar ve hobiler ile de ilgilenilebilir.
Oğlak Burcu
Oğlak burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde iletişim teması ile ilgilenecek ve zorlamamaları gerektiğini öğrenecek. Aynı zamanda Cuma gününde geçmiş meseleler de gündemde yer tutabilir.
Kova Burcu
Kova burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde yakın çevreleri ile iletişim içinde olabilir ve finansal konular üzerine bazı çalışmalar gerçekleştirebilir.
Balık Burcu
Balık burçları, 7 Mayıs 2021 tarihinde özgüvenli bir tutum sergileyebilir ve aile bireyleri için harcamalar yapabilir.