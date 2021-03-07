7 Mart 2021 Bugün Burçları Neler Bekliyor? 7 Mart Burç Yorumu

7 Mart Koç Burcu (21 Mart-20 Nisan)

Uzun mesafeli bir yolculuğa çıkacağınız tahmin ediliyor. Öğrenciler için mükemmel bir gün olacak. Ancak bugün tüm koç burçları ruh hallerinde dalgalanmalar yaşayacak. Parasal yardım arayan kişiler kısmen destek alabilecekler. İş hayatında olan kişiler için umut verici bir gün olacağı öngörülüyor. Bugün, yaşlılardan aldığınız bir tavsiye hayatınızı kurtarabilir.

7 Mart Boğa Burcu (21 Nisan-20 Mayıs)

Aile cephesinde bugün heyecan verici şeyler yaşanacak. Akademik olarak ise notunuzu yükseltmek için bolca fırsat doğacak. Bugünlerde doğru beslenmek ve aktif egzersiz yapmak sizi zinde ve sağlıklı tutacaktır. Aksi halde sağlığınızda bazı bozulmalar gerçekleşebilir. Önceden yaptığınız yatırımlardan büyük bir kazanç sağlayabilirsiniz.

7 Mart İkizler Burcu (21 Mayıs-21 Haziran)

İşteki çabalarınızın görüleceği ve profesyonel itibarınızın artacağı bir gün olacak. Ancak öfkeleneceğiniz bir durum yaşanacak ve ortam gerilecek. Bir iş veya tatil amaçlı seyahat için denizaşırı uçuş yapacağınız öngörülmektedir. Sağlığınız ve aşk hayatınız son derece yolundadır. Mali durumunuzu iyileştirmek için çeşitli girişimlerde bulunabilirsiniz.

7 Mart Yengeç Burcu (22 Haziran - 22 Temmuz)

Bir aile üyesi, işleri kendi bildiği gibi yapmaya kararlı olacak ve bu nedenle ev içinde küçük tartışmalar çıkacak. Seyahat etmeyi planlayan yengeç burçları gecikmeler yaşayabilir ve planları altüst olabilir. Akademik cephede zor bir şeyi başarma konusunda en büyük destekçiniz aileniz olacaktır. Yeni bir iş girişiminde bulunacak kişiler birinden parasal destek alabilir.

7 Mart Aslan Burcu (23 Temmuz-23 Ağustos)

Evde aile üyeleri arasında ortaya çıkan tartışmaları tavrınız sayesinde kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Bugün arkadaşlarınızla gezerseniz hayatınız boyunca yaşadığınız en eşsiz deneyimi yaşayabilirsiniz. Aslan burçlarının yatırım yapmaları için iyi bir gün olmayacak.

7 Mart Başak Burcu (24 Ağustos-23 Eylül)

Fikirlerinizi desteklemedikleri için ailenizle çatışacağınız bir gün olacak, ılımlı yaklaşırsanız bu sorunu aşacaksanız. Yakın olduğunuz biriyle büyük bir tartışma yaşayabilirsiniz. Akademik cephede, uzun zamandır istediğiniz bir şey olacak. İş hayatınızda profesyonel olarak büyümeye ve yeni müşteriler çekmeye başlayacaksınız.

7 Mart Terazi Burcu (24 Eylül-23 Ekim)

Yurt dışına seyahat etmeye çalışanlar vize ile ilgili zorluklarla karşılaşabilirler. Yakın olduğunuz bir kişinin ihtiyaçlarına ve duygularına karşı daha duyarlı olmanız gereken bir gün olacak. Aksi halde büyük kırgınlıklar ve ilişki bozulmaları sizi bekliyor. İşle ilgili yapacağınız maddi harcamaları kontrol altında tutmalısınız.

7 Mart Akrep Burcu (24 Ekim-22 Kasım)

Hedeflerinize ulaşmak için çok fazla seyahat yapacağınız öngörülüyor. Bugün üzerinize bir mülk miras kalabilir. Sosyal açıdan övgüler toplayacağınız ve servetinizi de artıracağınız bir gün olacak. İş mülakatı olanların görüşmesi olumlu geçecek.

7 Mart Yay Burcu (23 Kasım-21 Aralık)

Ailenizle vakit geçirmek için çaba sarf etmeniz gerekecek. Para işlemlerinizi yaparken son derece dikkatli olun zira bir kayıp yaşanacağı öngörülüyor. Akademik hayatınızda başarılı bir gün geçireceksiniz. Bugün sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

7 Mart Oğlak Burcu (22 Aralık-21 Ocak)

Bugün aileniz için zaman ayırmakta zorlanacaksınız. Bugün gayrimenkul yatırımı yapmanız için iyi bir gün olacak. Kariyer yolunuzu planlamaya da odaklanabilirsiniz. Maddi durumunuz bir anda iyileşecek ve iş cephesinde mükemmel fırsatlar doğacak.

7 Mart Kova Burcu (22 Ocak-19 Şubat)

Ailenize yeni bir üye katılabilir. Yurt dışına seyahat etmeyi planlayanların aklı bir anlığına bazı sebeplerden dolayı bulanabilir. Bugün mülk satın almak için güzel fırsatlar yakalayacağınız bir gün olacak. İyi ve iyi maaşlı bir iş fırsatı ayağınıza kadar gelebilir, dikkat edin bu fırsatı kaçırmayın.

7 Mart Balık Burcu (20 Şubat-20 Mart)

Bugün partnerinizin ilgisi tamamen sizin üzerinizde olacaktır. Onunla uzak bir yere seyahat etmek eğlenceli olabilir. Şirket ve çalışma ortamınızı iyileştirirseniz daha iyi konsantre olabileceksiniz. Düzenli egzersiz rutininize bir süre ara vermeniz gereken bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Maddi olarak son derece güçlü olacaksınız. İşle ilgili tamamlamanız gereken bir görevi tamamlamak için dışarıdan yardım almanız gerekebilir.