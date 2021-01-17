7. Kez Trafikte Alkollü Yakalandı: Ehliyetine Kaç Yıl El Koyuldu?

Zonguldak’ta, Kepez Mahallesi mevkiinde denetim yapan polisler, 34 CYK 655 plakalı araç için dur ihtarında bulundu. Ancak otomobil sürücüsü Ufuk O. durmadığı gibi hızlanarak kaçtı.

2,91 promil alkol

2046 yılına kadar ehliyetine el konuldu!

Polislerle Ufuk O. arasında kovalamaca kısa sürdü ve alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı. Durdurulan otomobil sürücüsüne yapılan testte, 2,91 promil alkol tespit edildi. 5 bin TL ceza kesilen Ufuk O.’nun daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

7. kez ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine tam 2046 yılına kadar el konuldu. Bununla birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan sürücü, işlemlerin ardından gözaltına alındı.