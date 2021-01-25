7 ilimize kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji’nin 25 Ocak Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batısı ile kuzeyinin parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Kastamonu, Yozgat, Ankara, Çankırı ve Eskişehir'de sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi'nin kıyılarında yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Diğer kesimlerin ise az bulutlu geçmesi bekleniyor. Antalya, Balıkesir'in batısı, Çanakkale ve Kıyı Ege'de yerel olacak şekilde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı kesimleri, Batı Akdeniz'in iç tarafları, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde yerel olacak şekilde fırtınanın etkisini göstereceği öngörülüyor. Türkiye'nin doğusunda don ve buzlanmanın yaşanması bekleniyor.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Don ve buzlanma: Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yerel olacak şekilde şiddetli don ve buzlanmanın etkili olacağı öngörüldüğü için özellikle sürücülerin dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Çığ tehlikesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar kalınlığının fazla olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle tedbirli olunması gerekiyor.

Şiddetli rüzgâr: Batı Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç tarafları, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde güneyden şiddetli rüzgâr ve fırtına eseceği öngörülüyor. Bu nedenle oluşabilecek soba zehirlenmeleri, trafikte aksamalar ve çatı devrilmeleri gibi durumlara karşı vatandaşların önlem almış olmaları gerekiyor.

Şiddetli yağış: Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Muğla, Manisa, Aydın ve İzmir'de şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok şiddetli sağanak yağış ile gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Bu nedenle meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi felaketlere karşı tedbirli olmakta fayda var.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, sağanak yağışın da etkili olacağı tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 14 derece olacak.

İzmir hava durumu

İzmir'in parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış da bekleniyor. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

Ankara'nın parçalı bulutlu ve yerel olarak çok bulutlu geçeceği öngörülürken, öğle vakitlerinin ardından yağmur da bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10 derece olacak.

Antalya hava durumu

Antalya'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi beklenirken, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın da etkisini göstereceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, öğle vakitlerinin ardından hafif şekilde yağmur da bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un parçalı bulutlu ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık -3 derece olacak.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 9 derece olacak.