66 Yaşındaki Kadın Dolandırıcılara 90 Bin Liralık Altınlarını Kaptırdı

Nermin T. İsimli 66 yaşındaki kadın Sivas’ta yaşıyordu. Dolandırıcılar, bir gün yaşlı kadını aradı ve adının FETÖ soruşturmasına karıştığını belirtti. Ardından Sivas’ta yaşamakta olan kadının 90 bin liralık altınlarını alıp tarihe karışan dolandırıcılar polis tarafından aranıyor. N.T., ifadesinde dolandırıcıların anne ve babasının adını, aşı olduğu tarihi bildiklerini söyledi. Çok inandırıcı konuştuklarını ifade eden kadın bu durum karşısında çok üzüldüğünü ifade etti.

Yaşanan üzücü olay, Mevlana Mahallesi, Mevlana Caddesi’nde bulunan ve 7 katlı olan Güneş Apartmanı’nın 2’nci katında yaşandı. 66 yaşındaki Nermin T., evinde yalnız oturuyordu. Yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı ve aradıkları kadının isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyledi. Kadının ByLock uygulaması kullandığını iddia eden ve kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, eve gelip ziynet eşyalarının fotoğraflarını çekeceklerini söyledi.

Yaşanan olay üzerine paniğe kapılan Nermin T., kendisini arayan dolandırıcıları eve aldı. 7 bilezik, bir miktar çeyrek ve yarım altın ve 1 Trabzon burması diye tabir edilen bileziği şüphelilere kendi eli ile verdi. Altınları alan şüpheliler ise hızla evden çıktı. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan kadın bir süre sonra dolandırıldığını anladı ve Bahar U. İsimli kızını arayıp haber verdi. Eve gelen Bahar U. ise annesinin dolandırıldığını anladı ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hemen eve gelen polis ekipleri apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve dolandırıcıyı tespit etti. Polisler, şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı ve Nermin T.’nin ifadesini aldı.

Nermin T., evine gelen polis ekiplerine başına gelen olayı anlattı ve dolandırıcıların gerçek polis olduğunu düşündüğü için altınlarını onlara verdiğini söyledi. Çok inandırıcı davrandıklarını ifade eden 66 yaşındaki kadın, dolandırıcıların canına bir şey yapmadıkları için mutlu olduğunu belirtti.