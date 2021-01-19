65 Yaş Üstü Aşılama Başladı Mı? Aşı Randevu Alma

Korona virüs salgını başladığından bu yana 65 yaş üstü vatandaşlarımız risk altındaydılar. Hastalığa yakalanmamak için dikkat eden vatandaşlarımız ise süreç boyunca oldukça yoruldu ve artık aşıları bekliyorlar. Peki 65 yaş üstü aşılama süreci başladı mı, ne zaman başlayacak işte soruların cevaplarını sizler için haberimizde yazdık.

65 yaş üstü vatandaşlarımız korona virüs salgını boyunca en çok etkilenen gruplardan biri oldu. Yasaklar nedeniyle yaşlılarımız sürekli evlerde kalmak zorunda kaldı. Çoğu zaman sokağa çıkmayan ev içine kapanan yaşlılarımız ise aşılama süreci ile birlikte hep tedirgin olmaktan kurtulmak ham de bir nebze de olsa rahatlamak istiyor. Peki 65 yaş üstü vatandaşlarımız için aşılama süreci başladı mı? Randevu nasıl alınır haberimizde.

Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan aşılama süreci boyunca ülkemizde hızla sağlık çalışanları aşılandı. Aşılanma süreci sağlık çalışanları için neredeyse tamamlanmak üzere. Peki sıradaki grup kim? Sağlık çalışanlarından sonra aşılama süreci 65 yaş üstüne mi geçecek?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama takvimine göre aşılar öncelikli olarak sağlık personellerine yapılacak. Türkiye’de ise toplamda 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli görev almakta. Ülkemize ise şu anlık 3 milyon doz aşı getirildi. Aşılama da hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk dozlar neredeyse tamamlandı. 28 gün sonra ise sağlık çalışanlarımıza ikinci doz aşılanmalar verilecek. Böylece 3 milyon aşının 2 milyon 239 bin 772 dozu kullanılmış olacak.

Geriye kalan 760 bin 228 doz aşı ise öncelikli olarak huzurevlerinde kalan, yaşlı bakım evlerinde bulanan, sığınma evlerinde kalanlar ve çalışanlara yapılacağını aktardı. Yarından itibaren ise yine 90 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için aşılama çalışmalarına başlanacak.

Çin’den siparişi beklenen 47 milyon doz aşının devamı ise yine 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma süreci ile devam edecek.

Öncelik olarak aşılama takviminde 85 yaş üstündeki bireylere öncelik verilecek. Daha sonra ise 80-84 yaş arasındaki vatandaşlar ve sırasıyla 75-79 yaş arasındakiler, 70-74 yaş arasındakiler şeklinde devam edecek.

Son olarak 65-69 yaş arasındaki yaşlılarımız da aşılarını olduklarında 65 yaş üstü için aşılama takvimi sona erecek.

Daha sonra ise riskli ortamlarda çalışan vatandaşlarımız için aşılama çalışmalarına başlanacak. Bunlarda öncelikli olarak askerlerimiz, polislerimiz, adliye ve yargı çalışanları, öğretmenler öncelikli kamu çalışanları olacak.

Daha sonra ise 50 ila 64 yaş arasında olan ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza, 50-64 yaş arasında kronik rahatsızlığı olanlara ve 50 yaş altındaki kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza geçilecek. Aşılama takvimi bu şekilde devam etmekte.

18 yaş altındakiler ise aşılama takvimine riskli grupta yer almadıkları için dahil değiller.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu için öncelikle MHRS sisteminden yani Merkezi Hekim Randevu Sitemine giriş gerekmektedir. Bu sisteme e-devlet şifresi ile girilebilir. Daha sonra Hastane Randevusu Al seçeneğinden Cvid-19 Aşı seçilmelidir. Eğer ekranda vatandaşlarımız öncelikli grupta değillerse bilgi gözükmeyecektir. Bu sebeple öncelikli gruplar eklendikçe durumlarının yeninden değerlendirileceğine dair bir bilgi yazısı görecekler.

Bu nedenle vatandaşlarımız aşıya dair güncel haberleri takip etmeye devam etmeliler.