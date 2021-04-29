6 Yaşındaki Kayıp Poyraz'dan Kötü Haber

6 yaşında olduğu öğrenilen Poyraz Tok isimli çocuğun İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşları ile beraber oyun oynamak adına parka indiği ve kendisinden bir daha haber alınamadı öğrenilmişti. 6 yaşındaki küçük çocuk, edinilen son bilgilere göre mahalle içerisinde bulunan bir hamamın su deposunda bulundu ve ölü olduğu tespit edildi.

6 yaşındaki oğlunun parkta oynamak için arkadaşları ile birlikte dışarı çıktığı ve oğlundan bir daha haber alamadığını anlatan acılı anne Sultan Kökçül, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 6 yaşındaki küçük çocuğun vefatında ihmal bulunduğuna işaret eden acılı Sultan Kökçül, 6 yaşındaki oğlu Poyraz'ı hamamın çatısına çıkarken gördüklerini belirtti. Küçük çocuğun hamam çatısına çıkarken görüldüğünü ancak su deposunun ahşap kapağının kırılması sonrasında içine düştüğü söylenildi. Acılı anne “Su deposunun ahşap kapağı ile ilgili bir önlem daha önceden alınmış olsaydı oğlum yanımda olacaktı.” dedi.

Polis ekipleri ise küçük çocuğun ölümüne ilişkin inceleme başlattı ve konuyu araştırmaya başladı. Üzücü olay İstanbul Büyükçekmece ilçesine bağlı olan Dizdariye Mahallesi’nde yer alan Kültürpark içerisinde yaşandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayda iddialara göre 6 yaşındaki küçük çocuk Poyraz Tok’un, oyun oynamak için evden çıktığı ve arkadaşlarının bulunduğu parka gittiği belirtildi. Arkadaşlarının yanına parka giden küçük çocuk Poyraz Toz, burada bir süre vakit geçirdi ve sonra parkta bulunan hamamın çatısına çıktı. 6 yaşındaki çocuğun ayağını bastığı ahşap zeminin çökmesi ile birlikte 4 metre derinliğindeki su deposunun içine düşerek orada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Minik Bedeni Su Kuyusunda Bulundu

Ailesi ise havanın kararması ile birlikte çocuğunu eve çağırmak istedi ancak 6 yaşındaki Poyraz Tok’un nerede olduğu bulunamadı. Çevrede arama çalışmaları başlatıldı ve mahalle sakinleri de kayıp çocuğu bulmak için seferber olup aileye yardım etti. 6 saat süren çalışmaların sonrasında ise 6 yaşındaki minik Poyraz'ın cansız bedeninin hamamın su kuyusunun içerisinde olduğu öğrenildi. Poyraz'ın yerinin tespiti ardından hemen hastaneye gidilse de küçük çocuk kurtarılamadı.