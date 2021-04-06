6 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları! Sosyal İlişkiler Hareketleniyor

Koç Burcu

Koç burçları 6 Nisan 2021 tarihinde yakın çevresi, eski arkadaşları ya da sevdikleri ile buluşmalar düzenleyebilir ve onlarla beraber bir gün geçirebilir. Fakat, bu görüşmelerde tartışmalardan uzak durulması koçlar için tavsiye edilmektedir.

Boğa Burcu

Boğa burçları, Salı gününde kariyer konuları ile ilgilenebilir ve işleri hakkında yeni kararlar alabilir. Yönetici pozisyonunda olan kişilere sunum yapılması muhtemeldir.

İkizler Burcu

İkizler burçları, 6 Nisan Salı gününde konfor alanlarının dışında hareket etmek isteyebilir ve buna göre adımlar atabilir. Kısa yolculuklar ve seyahat konuları da Salı gününde ikizler için gündemde yer tutacak konular arasında yer alacaktır.

Yengeç Burcu

Su grubuna ait olan yengeçler, 6 Nisan’da kazanç konularını gündeme getirebilir ya da yatırım, vergi konuları ile ilgilenebilir. Evli olan yengeçler eşleri ile ilişkileri olan yengeçler ise partnerleri ile bir yatırım yapmak isteyip araştırmalar yapabilir.

Aslan Burcu

Aslan burçları 6 Nisan gününde partnerleri ile olan ilişkilerinde gündeme gelecektir. Salı gününü yalnız geçirmek yerine sevdikleri ile bir arada olmayı tercih edecek olan aslanlar, genel olarak hareketli bir gün yaşayacaktır.

Başak Burcu

Başak burçları 6 Nisan 2021 tarihinde yakın çevrelerinden ya da eski dostlarından sürpriz bir yardım ile karşılaşabilir ve bu şekilde kendilerini daha iyi hissedebilir. Yine Salı gününde başaklar çalışkan yönlerini ortaya çıkarıp işlerini titizlikle gerçekleştirecektir.

Terazi Burcu

Teraziler Salı gününde tutkuları peşinden gidebilir ve çeşitli sanat faaliyetleri ile uğraşabilir. Heyecanlı bir Salı günü terazileri bekleyecektir.

Akrep Burcu

Akrepler 6 Nisan tarihinde aile bireyleri ile yan yana gelebilir ya da ev ile ilgili konular gündemde yer tutabilir. Evlerini güzelleştirmek isteyecek olan akrepler, aile bireyleri ile birlikte bir alışveriş turu da düzenleyebilir.

Yay Burcu

Yay burçları Salı gününde kardeşleri ile ilgili meselelere kafa yorabilir. Çözüm bulmak için de arkadaşlarından yardım almaları olası bir durumdur.

Oğlak Burcu

Oğlak burçları maddi konular ile ilgilenip harcamaları konusunda daha dikkatli olmaları hakkında bir karar alabilir.

Kova Burcu

Hava grubunun zeki üyeleri kovalar rekabetçi yönlerini ortaya çıkaracaktır ancak iş ortamında kıskanılma gibi durumların yaşanmaması için dikkatli davranmaları gerekir.

Balık Burcu

Balık burçları 6 Nisan’da spiritüel konular ile ilgilenebilir ve akışta kalmaya özen gösterebilir.