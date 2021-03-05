6 Mart Kargolar Açık Mı? Hafta Sonu Kargolar Çalışıyor Mu 6-7 Mart

Kabine Toplantısı ardından basın toplantısı düzenlenmiş ve milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulara cevaplar verilmişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni düzenlemeler getirilmiş ve “yerinde karar” uygulamasına geçileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Korona virüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz senenin Aralık ayından itibaren uygulanmakta olan yasakların ne zaman biteceği merak edilmiş ve vatandaş araştırma yapmıştı. Toplantı ardından basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulara açıklık getirdi. Edinilen bilgilere göre ülke genelinde hafta içleri belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının bir süre daha sürdürüleceği açıklanmıştı. Hafta sonu yasakları hakkında ise yeni düzenlemeler yapılmış ve bazı illerde yasaklara tamamen son verilmişti. Kabine Toplantısı bitiminde düzenlenen basın toplantısında il bazında kararlar alındığı ifade edilmiş, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu yasağının tamamen kalktığı açıklanmıştı. Yüksek ve çok yüksek risk grubuna sahip iller için ise Pazar günü kısıtlamasının sürdürüleceği haberi kamuoyuna bildirilmişti. 1 Mart tarihi itibarı ile kontrollü normalleşme süreci başlarken 6 Mart tarihinde ise kargoların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki hafta sonu kargolar çalışacak mı? İşte merak edilen soru ve yanıtı!

Kabine toplantısı ardından yayınlana genelgede vatandaş merak ettiği soruların yanıtlarını buldu. Kontrollü normalleşme uygulamasına geçiş yapılması ile kısıtlamadan muaf tutulacak yerler ve kişiler listesi de vatandaş ile paylaşıldı.

6 Mart Kargolar Çalışıyor Mu?

Alınan yeni kararlara göre sokağa çıkma yasağının sürdürüleceği günler içerisinde istisna kapsamında bulunduğunu belgelemek sureti ile, kargo dahil olmak üzere ürün ve/veya malzemelerin lojistiğinde ya da nakliyesinde yurt dışı ve yurt içi depolama, taşımacılık ile ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların yasaklardan muaf olacağı açıklandı.