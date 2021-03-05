6 Mart Burç Yorumları! Kapanmamış Konular Önünüze Çıkacak

Koç Burcu

Ay, 6 Mart tarihinde Yay burcunda ilerleyecek. Yurt dışı bağlantılı işler koçların gündemine gelebilir. Sabah saatlerinde yaşanan gerginlikler ise uzun sürmeyecek.

Boğa Burcu

Boğalar, ikili ilişkilerde gerginlik yaşamamak için sakinliklerini korumalılar. 6 Mart tarihinde saat 12:44 itibarı ile Ay’ın boşlukta ilerleyecek olması boğalar için can sıkıntısına sebep olabilir.

İkizler Burcu

Ay Cumartesi gününde ikizlerin karşıt burcunda ileri hareketine devam edecek. İkizler burçlarına tavsiye edilen partnerleri ile olan ilişkilerine dikkat etmeleridir.

Yengeç Burcu

6 Mart tarihinde yengeç burçları sinirli bir tutum sergileyebilir. Yengeçler arkadaşları ile olan ilişkilerde sinirli davranmaktan kaçınmalıdır. Kapanmamış eski konular varsa gündeme gelebilir.

Aslan Burcu

Aslanlar yeni günde iştahlarını kontrol etmekte güçlük çekebilir. Bunun yanı sıra aslan burçları 6 Mart’ta sinirli davranmaktan kaçınmalıdır.

Başak Burcu

Başak burçları, Cumartesi günü ev ile ilgili konularla ilgilenecek. Aile bireyleri ile ilişkilerine dikkat etmek başaklar için tavsiye edilmektedir. Zihinsel gerginlikler yeni günde söz konusu olabilirken dikkatli olmak gerekmektedir.

Terazi Burcu

6 Mart tarihinde terazi burçları yakın çevresi ile güzel bir iletişime sahip olacak. Ani kararlar terazi burçları için zararlı olabilir. Cumartesi gününde Terazi burçları sakin kalmaya çalışmalı.

Akrep Burcu

Akrep burçları 6 Mart tarihinde finansal konular ile ilgilenecek. Ödemeler ile ilgili sorunlar gündeme gelebilirken bir işe başlamak için iki kez düşünmek faydalı olacaktır.

Yay Burcu

Ay, tüm gün yay burcunda ilerleyecek. Cumartesi gününde yaylar sağlık problemleri yaşayabilirken dikkatli davranmaları yaylar için tavsiye edilmektedir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar Cumartesi gününde arkalarından dönen işlere karşı dikkatli olmalılar. Yakın çevreden gelen sadakatsizlik ile oğlak burçları sarsılabilir. Eskiden gelen bazı konular ise tekrar gündemde yer tutabilir.

Balık Burcu

Balıklar 6 Mart tarihinde iletişim konularında olumlu enerjiler alacak. Kariyer konuları ile düşünceler üretecek olan balıklar, akşam saatlerinde rahatlayacak.