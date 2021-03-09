6 ilimize sağanak uyarısı!

Meteoroloji'nin 9 Mart Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğusunun ve güneyinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Antalya'nın batısı, Osmaniye, Hatay, Denizli, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin iç kesimleri ile doğu kesimlerinde hem sabah hem gece vakitlerinde don ve buzlanmanın yanı sıra sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde çığ riski için uyarı yapılıyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un 9 Mart Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in 9 Mart Salı günü parçalı ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Adana hava durumu

Adana'nın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'nın batısında öğle vakitleri ile akşam vakitlerinde sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın 9 Mart Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Samsun hava durumu

Samsun'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Samsun'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Gaziantep hava durumu

Gaziantep'in 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep'te beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.