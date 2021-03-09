6 ilimize sağanak uyarısı!

Meteoroloji'nin 9 Mart Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğusunun ve güneyinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Antalya'nın batısı, Osmaniye, Hatay, Denizli, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.
Türkiye'nin iç kesimleri ile doğu kesimlerinde hem sabah hem gece vakitlerinde don ve buzlanmanın yanı sıra sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimleri ile Karadeniz'in doğusunun iç kesimlerinde çığ riski için uyarı yapılıyor.
İstanbul hava durumu
İstanbul'un 9 Mart Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.
İzmir hava durumu
İzmir'in 9 Mart Salı günü parçalı ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.
Adana hava durumu
Adana'nın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Adana'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece.
Antalya hava durumu
Antalya'nın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'nın batısında öğle vakitleri ile akşam vakitlerinde sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.
Ankara hava durumuAnkara'nın 9 Mart Salı günü az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.
Zonguldak hava durumu
Zonguldak'ın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.
Samsun hava durumu
Samsun'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Samsun'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.
Trabzon hava durumu
Trabzon'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.
Erzurum hava durumu
Erzurum'un 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 1 derece.
Diyarbakır hava durumu
Diyarbakır'ın 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.
Gaziantep hava durumu
Gaziantep'in 9 Mart Salı günü parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gaziantep'te beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.