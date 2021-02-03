6 İlde Zorunlu Karantina Kararı Çıktı! İşte Vaka Sayısı Arttığı İçin Karantinaya Alınan İller

Şubat ayının başlaması ile birlikte koronavirüs tablosundaki vaka sayıları tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamayla birlikte mutasyonlu virüslerin yayılım hızının artması nedeniyle Kars, Adıyaman, Kütahya, Balıkesir, Hatay ve Van’da bazı yerleşim bölgeleri zorunlu olarak karantina altına alındı. İşte karantinaya alınan o bölgeler...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında pek çok önlem alınmasına rağmen maalesef mutasyonlu virüs vakaları da artmaya başladı. İlk kez İngiltere’de görülen mutasyonlu virüs tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

Koronavirüs vakaları uzun süredir düşüş eğilimindeydi. Fakat ne yazık ki hem koronavirüs vakalarının hem de mutant virüs vakaları son zamanlarda oldukça arttı. Şubat ayının gelmesiyle birlikte son günlük koronavirüs tablolarında bariz bir yükseliş gerçekleşti. Hem mutant virüs riski hem de koronavirüs vaka sayılarının çok hızlı arttığı 6 ilde bazı yerleşim yerlerinin karantina altına alınmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetki ile il ve ilçelerde kurulmuş olan Hıfzıssıhha Kurulları koronavirüsün seyrine ve günlük vaka sayısına göre bölgesel sokağa çıkma yasağı ve zorunlu karantina kararı aldı. İşte zorunlu karantina kararı alınan yerleşim yerleri...

KARS'TA ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Kars Valiliği tarafından yapılan açıklama ile birlikte koronavirüs salgını yayılım hızını azaltmak ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliğini koruyabilmek adına Akyaka ilçesine bağlı olan Duraklı Köyü'nde zorunlu karantina uygulanmasına dair karar alındı. Köyün girişi jandarmalar tarafından kapatıldı ve köyde karantina süresi boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

HATAY'DA ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Hatay Kaymakamlığı Hatay'a bağlı olan Altınözü ilçesinde bulunan bazı yerleşim yerlerinin zorunlu karantinaya alındığını bildirdi. Bu ilçede bulunan Ziyaret Mahallesi Ziyaret Sokak’ta bulunan 6 evin karantinaya alındı açıklandı.

ADIYAMAN'DA ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Adıyaman’da son zamanlarda sık sık karantina kararı alınmıştı. Bu kararlara yeni bir tanesi daha eklendi ve farklı mahallelerde yer alan 72 ev için zorunlu karantina kararı alındı.

KÜTAHYA'DA ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy’de 9 gün boyunca zorunlu karantina uygulanmasına karar verildi.

BALIKESİR'DE ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Balıkesir'de 9 Şubat 2021 tarihine kadar Havran’ın Tepeoba ve Gönen’in Gaybular Mahallesi zorunlu karantina altına alındı. Köyün giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

VAN'DA ZORUNLU KARANTİNA OLAN YERLER

Van'da yaşayan bir kişinin ve 5 kişilik ailesinin mutasyonlu virüs kapması nedeniyle tüm binanın zorunlu karantinaya alınmasına karar verildi.