6 haftalık karantina bitti, her yerde kuyruk oluştu!

Avusturya'da 26 Aralık 2020 tarihinden beri karantina uygulanıyordu. Söz konusu ülkede karantina tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan kuaförler, mağazalar, AVM'ler ve okullar tekrar açıldı. Bunun üzerine insanlar, Viyana şehrinde bulunan AVM'lere akın etti. Söz konusu insanların hasret kaldıkları mağazaların önlerinde kuyruk meydana getirdikleri fark edildi. Vatandaşların alışveriş merkezlerinde FFP2 maske takmalarının zorunlu olduğu bildirildi. Öte yandan mağazalar, 20 metrekareye bir insan denk gelecek biçimde müşterileri kabul etti.

Yüz yüze eğitim başladı

Avusturya'da bulunan ilkokullarda ise yeniden yüz yüze eğitim başladı. Sınıfların iki gruba ayrıldığı ve söz konusu grupların dönüşümlü olacak şekilde derse girdikleri görüldü. Derslerden önce öğrencilere hızlı koronavirüs testi yapıldığı fark edildi.

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle seyahat yasağı getirildi

Avusturya genelinde koronavirüs yasaklarından bazılarına son verilse de Tirol eyaletinde mutasyonlu koronavirüs vakalarının giderek artması üzerine söz konusu eyalete yönelik seyahat kısıtlaması getirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Anschober, Tirol eyaletine mecburi olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini söyledi. Anschover, Tirol eyaletinde son 14 günde bulunan kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları gerektiğini belirterek, söz konusu eyaletten farklı bir bölgeye yolculuk edecek olan kişilerin de koronavirüs testi yaptırmalarının şart olduğunu dile getirdi.

Avusturya'da son bir günde 1.057 vaka tespit edilirken, 20 kişi koronavirüsten öldü. Söz konusu ülkede şu ana kadar 424.896 vaka kayıtlara geçerken, koronavirüs kaynaklı 8.032 can kaybı gerçekleşti.

Avusturya'da hangi önlemler getirilmişti?

Avusturya'da 26 Ocak 2020 tarihinde ilan edilen karantina kapsamında kuaförler, okullar, müzeler, tiyatro salonları, restoranlar ve mağazalar kapatılmıştı. Vatandaşların sadece egzersiz yapmak ve gıda alışverişi yapmak üzere dışarı çıkmalarına izin verileceği belirtilmişti. Avusturya'da 15-17 Ocak tarihleri arasında kitlesel koronavirüs testleri yapılmıştı.

Avusturya Başbakanı Kurz, bütün Avrupa'da durumun koronavirüs bakımından oldukça dramatik bir hale geldiğine dikkat çekerek, birçok ülkede vaka sayılarının patlak verdiğini dile getirmişti. Kurz, Avusturya'nın etrafındaki ülkelerle etkileşim halinde olduğunu belirterek, bu nedenle karantinanın en iyi çözüm olduğunu ifade etmişti. 2021 senesinin başlarının sıkıntılı geçebileceğini aktaran Kurz, yaz aylarında normalleşmenin başlayabileceğini dile getirmişti.

Pfizer/BioNTech aşılarının teslim edildiği ülkede 27 Aralık 2020 tarihinde toplu aşılama süreci başlamıştı. Kurz, koronavirüs aşılarının öncelikle sağlık personeli ile risk grubunda bulunan insanlara uygulanacağını, ardından söz konusu aşıların Avusturya genelinde yapılacağını ifade etmişti. Koronavirüs aşılarını pandemi ile mücadelede oyun değiştirici olarak nitelendiren Kurz, toplu aşılamanın başladığı günün tarihî bir gün olduğuna dikkat çekmişti. Kurz, koronavirüse karşı elde edilecek zaferin aşılarla başladığını belirtmişti.