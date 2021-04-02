58 İlde Hafta Sonu Yasağı Başladı! Açık Olan Yerler Neresi?

İçinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük ilin de bulunduğu 58 ilde hafta sonu kısıtlamasının başladığı öğrenildi. 58 ili kapsayan yasakların sona ermesi ise 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’da gerçekleşecek. 58 ili içinde bulunduran hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacağı açıklanmıştı. Kısıtlamaların Pazartesi gününde saat 05.00’da ise biteceği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı salgın sebebi ile devam eden kısıtlamalar hakkında bir genelge yayınlamış ve hafta içi yasaklarının devam edeceğini bildirmişti. Hafta içi her gün olmak üzere saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları ülke genelinde geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı, yayınlamış olduğu genelgede Türkiye’nin her yerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasaklarının sürdürüleceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonları Cumartesi ve Pazar günlerinde sokağa çıkma kısıtlamaları tıpkı hafta içinde uygulandığı gibi saat 21.00’da başlayıp 05.00’da sona erecek. Yüksek risk bulunduran kentlerde ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının Cuma günü saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 saatleri arasında süreceği açıklandı. Pazar günü ise gün bitimine kadar yasaklar devam edecek Pazartesi günü sabah saat 05.00’da yüksek risk bulunduran illerde yasaklar sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, açık olan yerler hakkında da kamuoyuna bilgi paylaşımında bulundu ve halka açıklamalarda bulundu. Uygulaması devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında Cumartesi ve Pazar gününde market, manav, Pazar, bakkal ve kuruyemişçiler telefon ile ya da online olarak verilen siparişlerin teslimlerini gerçekleştirebilecek. Fırın ve unlu mamül ruhsatlı ekmek üretimi yapan iş yerlerinin yalnızca ekmek satan bayilerinin açık olacağı duyuruldu. Restoran, pastane ve lokanta gibi yerler ise Cumartesi ve Pazar gününde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında servis faaliyetlerini sürdürebilecek.