57 Yaşında Kolonya İçen Adam Görme Kaybı Yaşayıp Can Verdi

Bartın’da inanılmaz bir olay yaşandı. Bartın’ın bir köyünde yaşamını sürdüren 57 yaşındaki Şaban Kesim nedeni bilinmez bir şekilde kolonya içmeye başladı ve yaptığı bu hareket kendisinin sonuna adeta davetiye çıkardı. Bartın’ın bir köyünde yaşanan olayda kolonya içerek hayatını kaybeden adam ilk olarak görme kaybı yaşadığını yakınlarına haber verip onlardan yardım istedi. Yakınlarına bildirdiği durum üzerine Şaban Kesim’in Bartın’ın bir köyünde bulunan evine sağlık ekipleri geldi. Yaşlı adamın yakınları tarafından yapılan ihbar sonucu görme kaybı yaşayan adamın evine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıktan sonra 57 yaşında kolonya içen adamı ambulans aracılığı ile hastaneye kaldırdı.

57 yaşındaki adamın içtiği kolonya sebebi ile hayatını kaybettiği haberi duyanları üzdü. Bartın’da yaşanan üzücü olay, hastaneye kaldırılan Şaban Kesim’in bulunduğu hastanede can vermesi ile son buldu. Edinilen bilgilere göre Bartın’da hayatını sürdüren 57 yaşındaki Şaban Kesim, içtiği kolonya nedeni ile hastaneye kaldırıldı. 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleşen 57 yaşındaki Kesim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. Olayın Bartın’da yaşandığı haberi öğrenildi. Bartın’a bağlı bir köyde hayatını devam ettirmekte olan 57 yaşındaki Şaban Kesim isimli bir vatandaş, önce sebebi bilinmeyen bir şekilde kolonya içti. 57 yaşındaki adamın kolonya içmesi sebebi ile görme kaybı yaşandığı öğrenildi. Bartın’ın bir köyünde ikamet etmekte olan 57 yaşındaki adam içtiği kolonya sonrasında görme kaybı yaşadı ve yakınlarından yardım istedi. Yakınlarından yardım talep etmesinden sonra Şaban Kesim’in evine yapılan ihbar üzerine 112 sağlık personelleri sevk edildi. Yapılan ihbar ardından Bartın’ın köyüne ulaşan 112 sağlık ekipleri kolonya içen 57 yaşındaki Şaban Kesim’e ilk müdahaleyi evinde gerçekleştirdi. Görme kaybı yaşayan adamın, evine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırıldığı sırada yoğun bakıma alınan Kesim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen can verdi. Jandarma ekipleri ise konu ile ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.