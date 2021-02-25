52 yıldır çözülemeyen Kıbrıs sorunu için BM'den çağrı!

Kıbrıs sorunu, Rumların saldırgan ve uzlaşmaz tutumları nedeniyle 52 yıldır bir türlü çözülemiyor.

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Kıbrıs sorununa ilişkin 27-29 Nisan 2021'de İsviçre'nin Cenevre şehrinde gayri resmi olmak üzere 5+1 toplantı gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Dujarric, yakın dönemde söz konusu sorunu kalıcı bir şekilde çözüme ulaştırmak üzere her iki tarafın da ortak bir noktada bir araya gelip gelemeyeceğini görmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

En son ne zaman görüşme yapılmıştı?

Kıbrıs sorunun çözümü için KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ve GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin katılım gösterdiği görüşmeler en son 2017 senesinde gerçekleştirilmişti. Söz konusu görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

İki devletli çözüm şart!

Türkiye, Kıbrıs sorunu için kesinlikle "iki devletli çözüm" gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Fakat Kıbrıs sorununa kalıcı bir şekilde çözüm getirmek için 52 senedir süren görüşmeler Rumlar yüzünden sonuçsuz kalıyor.

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yer alan Kapalı Maraş'ın bir bölümü vatandaşların kullanımına 8 Ekim 2020 tarihinde açılmıştı. Bu durum hem GKRY'yi (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) hem de Yunanistan'ı son derece rahatsız etmişti. 46 senedir kapalı olan bölge "Hayalet Şehir" olarak adlandırılıyordu.

Yunanistan "işgal" demişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs adasının Türkiye tarafından işgal edildiğini öne sürmüştü. GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) lideri Anastasiadis de Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki garantörlüğünden vazgeçmesi ve TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) söz konusu adadan çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

"Kendilerini Kıbrıs'ın tek sahibi sanıyorlar"

Rum müzakere Mavroyannis, Kıbrıs konusunda egemen eşitlik yönteminin uygulanması halinde memleketin sonunun geleceğini ileri sürmüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Tatar ise Rumların zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğine dikkat çekmişti. Tatar, Rumların kendilerini adanın tek sahibi sandıklarını söylemişti. Kıbrıs Türklerinin azınlık olarak görüldüğünü belirten Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün hiçbir şekilde terk edilmeyeceğini dile getirmişti. Tatar, Türk askerlerinin Kıbrıs adasındaki varlığının "kırmızı çizgi" olduğunu aktarmıştı.

Erdoğan "iki devletli çözüm" demişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorununda iki devletli çözümün tek seçenek olduğunu ifade etmiş, artık federasyon çözümünün imkânsız olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, Rumların 1960'larda Kıbrıslı Türklere otonom hakkı vermediğini belirterek, 1970'lerde yine iki toplumlu federasyonun Rumlar tarafından onaylanmadığını söylemişti. Rumların adayı tek başlarına idare etmeyi amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini ifade etmişti.