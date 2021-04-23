51 İl Daha Büyükşehir Oluyor! Detaylar Belli Oldu

Edinilen son bilgilere göre AK Parti'nin üzerinde çalışmalar yaptığı yeni yerel yönetimler çalışmasında 51 ilin daha Büyükşehir Belediyesi olmasının planlandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile kentin bütün olarak planlanmasının sağlanacağı öğrenildi. Bu durumda vatandaşlar ise hem büyükşehir belediye başkanlığı için ve bununla birlikte kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oy kullanıp görevlerini yerine getirecek.

Yapılan düzenlemenin yasalaşması durumunda 51 ilde seçilecek Büyükşehir Belediye Başkanları ilin tamamını yönetecek bir durumda olacak. Güncel olan sistemde ise İl Belediye Başkanı yalnızca Merkezi yönetirken ilçe belediyeler ile bir bağı ise bulunmamakta. Bu şekilde Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yeni olarak bir yetki alanı düzenlemesi yapılacak.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde vatandaş aynı anda 30 Büyükşehir de yapıldığı gibi hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de kendi ilçelerinin belediye başkanlığı için oylarını kullanabilecek. Bu düzenleme ile birlikte özellikle belediyeler arasında gelir adaletsizliğinin önüne geçilmesi planlanmakta. Yapılan düzenlemeler kapsamında özellikle ilçe belediyelerin gelirlerini artıracak adımlar meydana gelecek.

Yük ve yolcu terminalleri yapma, işletme ve işlettirme ve ruhsat verme yetkisi ile mezarlık hizmetleri, otopark yapma, toptancı hali ve mezbaha yapma yetkisinin ilçe belediyelerine verilmesi planlanan durumlar arasında yer aldı. Büyükşehir belediyeleri her ölçekte bulunan parselasyon ve imar planlarını gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra ulaşım ve ana yol yapımı da büyükşehrin görevleri arasında bulunacak.

Yeni düzenlemeler belediyelere genel bütçeden verilen vergi gelirlerinde de kendisini gösterecek. Güncel düzenlemede yüzölçümü, nüfus ve o şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına göre pay dağılımı gerçekleşiyor. Bazı iller turizm, sanayi ve tarımda ilk sıralarda yer almasına rağmen bu düzenleme sebebiyle hak ettiği geliri alamamakta ve sistemin buna göre tekrardan şekilleneceği açıklandı.