5 Yaşındaki Öğrencisine Cinsel Taciz İddiası! Cezası Belli Oldu

Yüzme öğretmeninin 5 yaşındaki S.A.A. isimli öğrencisine taciz olayı Kartal’da meydana gelmişti. Bir özel okulda yaşanan taciz suçunda yüzme öğretmeni S.A. hakkında cinsel istismar suçundan 30 yıla kadar hapis istendi. Yüzme öğretmeni sanık, yapmış olduğu savunmada suçlamaları reddetti ve mahkeme ara kararını açıklayıp tutuklama talebini reddederek duruşmayı ertelediğini bildirdi. Mütalaaya karşı sözü sorulan yüzme öğretmeni sanık S.A. konu hakkında mütalaayı kabul etmediğini, kendisinin basit bir beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve çocukla yalnız kalma gibi bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları birlikte katılım gösterdi. Aynı zamanda duruşmada 5 yaşındaki mağdur çocuğun avukatları da hazır bulundu. Savcı, mağdur olan çocuğun beyanlarını ve pedagog ifadelerini belirtti, mağdur çocuğun yaşı göz önüne alındığı zaman yaşamadığı bir olayı uydurup anlatmasının mümkün görünmediği ve yine yaşına göre nedensiz yere birini suçlama bilincinin de olmadığı konularını değerlendirdiğini açıkladı.

Savcı, sanık S.A. için "Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 18 seneden 30 seneye kadar hapis cezası istemi ile cezalandırılmasını talep etti. Bununla birlikte sanığın mütalaasında tutuklanmasını istedi. Mütalaa sonrasında şikayetçi avukatları sanık S.A.’nın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediğini belirtti ve savunma hazırlama adına süre talebinde bulundu.

Sanık S.A. savunmasında bir sürü öğrencisi ve kendi evladı olduğunu açıkladı ve üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Tutuklama isteğinin reddine karar verilmesini ve kendi hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiğini ifade etti.

Hazırlanan iddianamede ise öğretmen S.A.’nın 5 yaşındaki öğrencisi olan S.A.A.’ya 2017 senesinin Ekim ayında öğrenci-öğretmen ilişkisini aşacak nitelikte yakınlaştığı öne sürüldü. Sanığın mağdur çocuğu arkadaşlarından ayırıp uyku odasına götürerek alıkoyduğu ve çocuğa yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına Avukat Berivan Koca açıklama yaptı ve sanığın en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırılması gerektiğine inandıklarını belirtti. Çocuklarda önemli davranışsal sosyal, psikolojik ve bilişsel problemlere yol açan cinsel istismarın önlenmesi adına kamuoyunu da mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olmaya devam ediyoruz şeklinde açıklamalar yapıldı.