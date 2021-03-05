5 terörist etkisiz hâle getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile eski ismi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan ve farklı grupların katılımıyla daha da büyüyerek Suriye Millî Ordusu (SMO) ismini alan askerler tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ve 24 Şubat 2017 tarihinde El-Bab'ın kontrolünün de DEAŞ'tan alınmasıyla 29 Mart 2017 tarihinde sona erdirilen Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güven ve huzur ortamı sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı ile tesis edilen güven ve huzur ortamını sıkça bozma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü YPG/PKK da saldırı, taciz ve sızma girişimlerini sürdürüyor.

Son olarak gece saatlerinde güven ve huzur ortamını bozarak Suriyeli halka "burası da sizin için güvenli değil" mesajı vermek isteyen bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın 5 mensubu Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu sırada kahraman Türk komandoları tarafından etkisiz duruma getirildi.

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya platformu Twitter'daki kurumsal hesabı @tcsavunma adresinden yapılan bilgilendirme paylaşımında, bölücü terör örgütü YPG/PKK mensubu 5 teröristin Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesine sızma girişiminde bulunduğu ancak bölge sınırında göz açtırmayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu yiğit komandoların başarılı müdahalesiyle tamamının etkisiz duruma getirildiği vurgulandı.

Millî Savunma Bakanlığının açıklamasında, YPG/PKK bölücü terör örgütüne göz açtırılmayacağı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından tesis edilen güven ve huzur ortamının bozulmasına fırsat verilmeyeceği vurgulandı.