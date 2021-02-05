5 Şubat 2021 BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı! BİM'e Bu Hafta Neler Geliyor? BİM Kaçta Açılıyor?

5 Şubat 2021 tarihinde yani bugün BİM'e gelecek aktüel ürünlerin bulunduğu katalog yayınlandı. Pek çok yeni fırsat ürünün geleceği BİM'e vatandaşların akın etmesi bekleniyor. Peki vatandaşlar tarafından merakla beklenen 5 Şubat BİM aktüel kataloğu anda hangi ürünler var, BİM'e bu hafta neler geldi?

Her Cuma BİM'e gelen aktüel ürünler pek çok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar Cuma günleri BİM'e erken saatlerde gidiyor. Bu hafta piyasadaki çoğu yere göre çok daha uygun fiyatlı satılacak olan pek çok ürün gelecek. Sizler için bu ürünleri derledik ve haberimizde 5 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğuna yer verdik.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?

Hafta içi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veren BİM, hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 arasında çalışmaktadır.

BİM 5 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kütahya Porselen 68 Parça Çift Dekorlu Kare Yemek Takımı 479 TL

Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi 149,00 TL

Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL

Abdullah Efendi Keyif Türk Kahvesi Makinesi 199 TL

Fakir Chaiwan Çay Makinesi 199 TL

Heifer Işıklı Cam Su Isıtıcı 99,90 TL

Fakir Termoslu Filtre Kahve Makinesi 149 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 129 TL

Fanuslu Pasta Seti 7 Parça 59,90 TL

Dikdörtgen Sunum Tabağı 9,95 TL

Desenli Tepsili Oval Kase 3'lü 21,90 TL

Desenli Oval Tabak 2'li 24,90 TL

LAV Salata Kasesi 13,90 TL

LAV Tatlı Kasesi 2,95 TL

LAV Çay Bardağı 6'lı 11,90 TL

LAV Şekerlik 6,95 TL

Bloom Sürahi 9,95 TL

Paşabahçe Kulplu Bardak 2'li 7,95 TL

Paşabahçe Uzun Meşrubat Bardağı 4'lü 16,90 TL

Kare Melamin Kaydırmaz Tepsi 24,90 TL

Saklama Kabı Çeşitleri 3,95 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 4,95 TL

Kahve Bardağı 2,50 TL

Yumurta Pişirici ve Sunumluk 7,95 TL

Selfie Işığı ve Telefon Tutucu Tripod 139 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL

Yüz Takipli Telefon Tutucu 119 TL

Sunset Nostaljjik Radyo & Işıldak 99,90 TL

Polosmart Versus Gaming Klavye 54,90 TL

Taşınabilir Şarj Aleti 20.000 mAh 89,90 TL

HP H2800 Stereo Kulaklık 79,90 TL

Mıknatıslı Şarj ve Data Kablosu 24,90 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 199 TL

Akım Korumalı & 3 Usb Girişli Priz 59,90 TL

Mikrofonlu Kablolu Kulaklık 9,95 TL

Kadın - Erkek Mıknatıslı Kol Saati 29,90 TL

Polosmart 4K HDMI Kablo 24,90 TL

ONYO FM Transmitter & 2 Usb Girişli Şarj 29,95 TL

Masaüstü Mutfak ve Tamir Seti 27,50 TL

Pilsan Mini Oyuncak Blok 24,90 TL

Citywood Ahşap Bloklar 34,90 TL

Sevimli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 19,90 TL

Lisanslı Müzik Seti 12,90 TL

Oyuncak El Çantası 9,95 TL

Via Dante Anti Stress Yastık 49,90 TL

Via Dante Anti Stress Çift Kişilik Yorgan 129 TL

Soley Lüks Emboss Battaniye 129 TL

Lüks Post Halı 60x90 cm 59,90 TL

Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 69,90 TL

Püsküllü Koltuk Örtüsü 170x210 cm 21,90 TL

Lüks Kırlent 45x45 cm 49,90 TL

Soley Mermer Desenli Banyo Seti 2'li 27,90 TL

Masa Örtüsü 150x150 cm 9,95 TL

Mutfak Önlüğü, Tutaç ve Eldiven 14,90 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,95 TL

Fermuarlı Erkek Sweatshirt 39,90 TL

Kadın Desenli Polar Pijama Altı 16,90 TL

Kadın Termal Tayt 16,90 TL

Ponponlu Ev Botu 24,90 TL

Kadın Ev Çorabı 2'li 8,95 TL

Kadın Kol Çanta 19,90 TL

Kadın El Cüzdanı 13,90 TL

Kadın Taşlı Tüylü Terlik 14,90 TL