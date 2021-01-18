5 Partinin Ortak Kanun Teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugün Onayladı

AKP, CHP, HDP, MHP ve İyi Parti'nin ortaklaşa verdiği Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 18 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Yeni teklifin kabul edilmesiyle birlikte kanunda yapılacak değişiklikler şu şekilde:

Kanun teklifinin gerekçesi: 6/11/1981 tarihli 2549 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanlar ile Cumhuriyetin kuruluşuna hayat veren Ulu Önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşları olan İstiklal Harbi Komutanları(Kahramanları) için Ankara'da bir 'Devlet Mezarlığı' tesis edilmiştir. Teklif ile sayılan bu kişilerden vefat edip Devlet mezarlığına defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet mezarlığına defnedilmeleri imkanı getirilmektedir.

ERDOĞAN BUGÜN İMZALADI

Geçtiğimiz yıl verilen kanun teklifi bugün (18 Ocak) Başkanlığa geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

Kanun Teklifi İmza Sahipleri:

AKP Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu

5 farklı siyasi partinin meclise ortaklaşa verdiği kanun teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Artık Türkiye tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, İstiklal Harbi Komutanları'nın eşleri de Devlet Mezarlığı'nda defnedilebilecek.