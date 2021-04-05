5 Nisan 2021 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç Burcu

Koç burçları, 5 Nisan 2021 tarihinde kariyer hayatlarında yeni gelişmeler ile karşılaşabilir. Haftanın ilk gününde çalışkan yönlerini ortaya çıkaracak olan koçlar öğle saatlerinde ise sabaha göre daha ağır hareketlerde bulunabilir.

Boğa Burcu

Toprak grubuna ait olan boğalar, haftanın ilk gününde yolculuk ya da kısa süreli seyahat konuları ile ilgilenebilir. Gün bitimine doğru planlarını gözden geçirecek olan boğalar genel olarak düşünceli bir gün geçirecektir.

İkizler Burcu

Pazartesi günde ikizler burçları titizlikle hareket edebilir ve işlerini tamamlamak üzere harekete geçebilir. Akşama doğru zihinleri rahatlayacak olan ikizler burçları, haftaya yoğun bir şekilde başlayacaktır.

Yengeç Burcu

Su grubundan olan yengeçler, yakın çevresi ile ilgilenecekleri bir gün geçirebilir. Partnerleri hakkında yeni kararlar almak ve düşüncelere dalmak da yengeçler için mümkün olacak iken empati kurulması Pazartesi gününün kolay bir şekilde atlatılmasını sağlayacaktır.

Aslan Burcu

Aslanlar 5 Nisan tarihinde yaratıcı işler ile uğraşabilir ve sanatsal bir gün geçirebilir. Akşam saatlerinde günü gözden geçirecek olan aslanlar genel olarak planlı bir gün geçirecektir.

Başak Burcu

Başak burçları 5 Nisan gününde işlerine odaklanabilir ve eskiden beri süregelen işleri tamamlamak adına adımlar atabilir.

Terazi Burcu

Teraziler yeni haftaya işlerine odaklı bir şekilde ve planlar yaparak başlayacaktır. Kendilerine özgü davranışlar sergileyen teraziler yakın çevresi ile de bir araya gelebilir.

Akrep Burcu

Akrep burçları uzun zamandır akıllarında olan konular ile ilgili yeni bilgiler öğrenebilir ve yeni adımlar atabilir. Akşama doğru ise aileleri ile vakit geçirecek olan akrepler haftaya yoğun bir şekilde başlayacaktır.

Yay Burcu

Yay burçları 5 Nisan 2021 gününde maddi konular ile ilgilenecektir. Bunun yanı sıra bütçe hesabı da yapılabilir ve harcamalar ile ilgili daha tutarlı davranılması hakkında kararlar alınabilir.

Oğlak Burcu

Oğlaklar yapmaları gereken işler ya da tamamlamaları gereken konular varsa bu iş için erken saatleri tercih etmelidir.

Kova Burcu

Kova burçları Pazartesi gününde kendilerini akışa bırakmak isteyecek ve kontrol edemeyecekleri konular hakkında eylem yapmayacak.

Balık Burcu

Balık burçları 5 Nisan’da arkadaş çevreleri ile bir araya gelebilir ve dertleşmeler yaşanabilir.